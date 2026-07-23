В Италию за 18 евро: Ryanair ввёл срочные скидки на летне-осенние авиарейсы

Рейс Ryanair. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новых предложениях для пассажиров. Компания запустила распродажу билетов на рейсы в августе и сентябре. Путешественники получили возможность сэкономить на рейсах в «бархатный сезон» в популярные города Европы.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Летняя акция от Ryanair

Акция будет действовать только один день, 23 июля. Она распространяется на авиарейсы с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

Варшава (WMI) — Милан (Италия) — от 18 евро;

Краков (KRK) — Бухарест (Румыния) — от 21 евро;

Варшава (WAW) — Пиза (Италия) — от 27 евро;

Бухарест (OTP) — Салоники (Греция) — от 20 евро;

Будапешт (BUD) — Салоники (Греция) — от 17 евро;

Братислава (BTS) — Палермо (Италия) — от 25 евро.

Перед покупкой билетов пассажирам следует учесть, что в стоимость входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор.

Пассажир может взять с собой в самолет небольшую сумку, рюкзак или сумку для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см. За превышение этих параметров придется доплачивать в аэропорту и сдавать вещи в багажное отделение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.