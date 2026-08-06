В Европу "за копейки": Wizz Air объявил о новой распродаже

Регистрация на рейс Wizz Air в аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air начал новую распродажу билетов. Компания запустила новую однодневную акцию, благодаря которой можно существенно сэкономить на перелетах. Путешественникам доступны направления в десятки городов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только до конца суток 6 августа.

Акция распространяется на рейсы в период с 14 сентября по 10 декабря 2026 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов:

Кишинев – Вроцлав (Польша) от 15 евро;

Кишинев – Аликанте (Испания) от 28 евро;

Варшава (WMI) – Палермо (Италия) от 19 евро;

Варшава (WAW) – Мальта от 23 евро;

Краков – Афины (Греция) от 19 евро;

Будапешт – Турин (Италия) от 19 евро;

Бухарест – Ереван (Армения) от 14 евро;

Яссы – Париж (Франция) от 17 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

К стоимости посадочных талонов также будет добавлен административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на пиковый период. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.