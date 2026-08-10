С 27 августа продажа приостановлена: УЗ предупредила пассажиров о нехватке билетов

Покупка билетов УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В разгар летнего сезона покупка билетов на поезд превратилась в квест. Однако Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и уносить жизни украинцев. Укрзализныця предупредила пассажиров о приостановке продаж билетов на некоторых направлениях.

Об этом сообщили представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Куда исчезли билеты УЗ

Одна из пассажирок рассказала, что планировала приобрести билеты на поезд Львов-Днепр на 29 августа. Она призналась, что "охотится" за посадочными талонами с 7:45, однако они так и не появились.

В Укрзализныце пояснили, что из-за последних российских атак, которые привели к гибели железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, перевозчик оперативно перестраивает логистику и графики движения.

"Именно поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта. Как только окончательно определим возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения, продажу откроем", — предупредили в УЗ.

В компании отметили, что пока неизвестно, когда билеты станут доступны. Там посоветовали пассажирам настроить уведомления об открытии продаж в приложении Укрзализныци. Приложение в первую же секунду сообщит о доступности билетов.

Перевозчик добавил, что сейчас огромное количество железнодорожников делает все возможное, чтобы после очередных ударов врага движение не остановилось и пассажиры продолжали ездить.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе Укрзализныци. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров электричек покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются "невидимыми". Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.