Ryanair объявила о запуске новых рейсов из популярного аэропорта Польши

Самолет Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ирландский лоукостер Ryanair изменил расписание рейсов на осень 2026 года. Компания добавила несколько новых направлений. Пассажиры смогут с удобством добраться из польского Кракова в несколько популярных городов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новые направления Ryanair из Польши

Отмечается, что с осени из международного аэропорта Кракова Ryanair запустит новые рейсы. Они соединят Польшу со столицей Испании Барселоной и столицей Италии Римом.

Рейсы в Барселону будут выполняться три раза в неделю, а в Рим — два раза в неделю.

Акционные билеты на новые направления уже доступны в приложении и на официальном сайте авиаперевозчика. Цены на билеты начинаются от 19,99 евро.

Стоит учесть, что билеты на самые популярные направления очень быстро раскупаются. В акционную стоимость билетов входит только перелет и минимальный размер ручной клади.

Путешественник может без доплаты взять с собой сумку, рюкзак или чемодан размером до 40х25х20 см. За превышение этих ограничений придется доплачивать в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.

Также Новини.LIVE писали о том, как пассажирам Ryanair не переплачивать 55 евро в аэропорту. Авиаперевозчик выделяет определённое время на прохождение регистрации. С "забывчивых" пассажиров будет взиматься плата.