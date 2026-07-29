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Главная Экономика Поездка Ryanair объявила о запуске новых рейсов из популярного аэропорта Польши

Ryanair объявила о запуске новых рейсов из популярного аэропорта Польши

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:33
Ryanair добавил новые рейсы из Кракова: направления и расписание
Самолет Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair изменил расписание рейсов на осень 2026 года. Компания добавила несколько новых направлений. Пассажиры смогут с удобством добраться из польского Кракова в несколько популярных городов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новые направления Ryanair из Польши

Отмечается, что с осени из международного аэропорта Кракова Ryanair запустит новые рейсы. Они соединят Польшу со столицей Испании Барселоной и столицей Италии Римом.

Рейсы в Барселону будут выполняться три раза в неделю, а в Рим — два раза в неделю.

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Акционные билеты на новые направления уже доступны в приложении и на официальном сайте авиаперевозчика. Цены на билеты начинаются от 19,99 евро.

Стоит учесть, что билеты на самые популярные направления очень быстро раскупаются. В акционную стоимость билетов входит только перелет и минимальный размер ручной клади.

Путешественник может без доплаты взять с собой сумку, рюкзак или чемодан размером до 40х25х20 см. За превышение этих ограничений придется доплачивать в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.

Также Новини.LIVE писали о том, как пассажирам Ryanair не переплачивать 55 евро в аэропорту. Авиаперевозчик выделяет определённое время на прохождение регистрации. С "забывчивых" пассажиров будет взиматься плата.

Польша авиарейсы Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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