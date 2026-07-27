Путешествие на самолете: почему стоит открывать шторки иллюминатора во время полета

Салон самолета Emitares. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Самое главное в гражданских авиаперелетах — это безопасность. Часто пассажиры, садясь в самолет, даже не замечают мелочей, которые помогут предотвратить трагедию в воздухе. В частности, иногда пассажиров просят открыть шторки иллюминаторов на время горизонтального полета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы tanya_ivanikhina_ в соцсети TikTok.

Почему стоит открывать шторки иллюминатора во время полёта

Первая причина — это обзор. В частности, если произойдет пожар, повреждение крыла или двигателя, экипаж сможет мгновенно увидеть это именно через иллюминаторы. Пассажиры также могут заметить опасность и сразу сообщить об этом бортпроводникам.

"Время — это самое ценное, что есть в самолете", — подчеркнула бортпроводница.

Открытые иллюминаторы также позволят достоверно оценить обстановку после остановки самолета. Например, если произойдет какая-либо аварийная ситуация, то перед тем, как открыть аварийный выход, бортпроводник обязательно должен проверить, что происходит снаружи.

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"Если там огонь, обломки или разлито топливо — открывать эти двери нельзя. Эвакуация будет происходить через другой выход", — добавила стюардесса.

Кроме того, когда шторки открыты, глаза пассажиров привыкают к освещению за бортом.

"Если на улице яркий день или, наоборот, темная ночь, в случае экстренной эвакуации вы не потеряете ни секунды, пока зрение адаптируется", — рассказала бортпроводница.

Открытые иллюминаторы также помогают спасателям. В частности, если самолет остановился в результате аварии, они могут быстрее оценить, что происходит внутри салона, есть ли дым, есть ли пламя, уже ли началась эвакуация и где именно нужна помощь.

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