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Главная Экономика Поездка Потеряете драгоценные секунды: стюардесса рассказала, чего не стоит делать в самолете

Потеряете драгоценные секунды: стюардесса рассказала, чего не стоит делать в самолете

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 08:35
Путешествие на самолете: почему стоит открывать шторки иллюминатора во время полета
Салон самолета Emitares. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Самое главное в гражданских авиаперелетах — это безопасность. Часто пассажиры, садясь в самолет, даже не замечают мелочей, которые помогут предотвратить трагедию в воздухе. В частности, иногда пассажиров просят открыть шторки иллюминаторов на время горизонтального полета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы tanya_ivanikhina_ в соцсети TikTok.

Почему стоит открывать шторки иллюминатора во время полёта

Первая причина — это обзор. В частности, если произойдет пожар, повреждение крыла или двигателя, экипаж сможет мгновенно увидеть это именно через иллюминаторы. Пассажиры также могут заметить опасность и сразу сообщить об этом бортпроводникам.

"Время — это самое ценное, что есть в самолете", — подчеркнула бортпроводница.

Открытые иллюминаторы также позволят достоверно оценить обстановку после остановки самолета. Например, если произойдет какая-либо аварийная ситуация, то перед тем, как открыть аварийный выход, бортпроводник обязательно должен проверить, что происходит снаружи.

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"Если там огонь, обломки или разлито топливо — открывать эти двери нельзя. Эвакуация будет происходить через другой выход", — добавила стюардесса.

@tanya_ivanikhina_

Иногда просят закрывать двери на время горизонтального полёта. Знаете, почему? #стюардессаизУкраины

♬ оригинальная аудиозапись — Твоя стюардесса Таня

Кроме того, когда шторки открыты, глаза пассажиров привыкают к освещению за бортом.

"Если на улице яркий день или, наоборот, темная ночь, в случае экстренной эвакуации вы не потеряете ни секунды, пока зрение адаптируется", — рассказала бортпроводница.

Открытые иллюминаторы также помогают спасателям. В частности, если самолет остановился в результате аварии, они могут быстрее оценить, что происходит внутри салона, есть ли дым, есть ли пламя, уже ли началась эвакуация и где именно нужна помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 лет он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи не стоит брать с собой в самолет. Некоторые из них строго запрещено провозить не только в ручной клади, но и в багаже. Такая ценная информация поможет вам избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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