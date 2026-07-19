Польты без ограничений: ЕС отменяет правила, действовавшие более 22 лет

Контроль в аэропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Совет Европейского Союза утвердил новый закон, который улучшит условия путешествий для пассажиров самолетов. С 2027 года путешественников больше не будут штрафовать за эти ошибки при бронировании билетов.

Об этом сообщает Daily Express, передает Новини.LIVE.

Новые правила полетов в ЕС

Эта мелочь заставляла путешественников тратить часы на переписку со службой поддержки клиентов. Однако после многолетних переговоров Европейский парламент наконец одобрил планы по реформированию прав пассажиров — впервые с 2004 года.

Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и туризма Виргиниюс Синкявичюс назвал это решение "хорошей новостью для всех, кто летает".

Он добавил, что изменения обеспечат «лучшую защиту для семей, людей с ограниченной мобильностью и других, кто в этом больше всего нуждается».

В новых правилах также указано, что запрещено применять политику "no-show" в отношении обратных рейсов. То есть нельзя отказывать в полете обратным рейсом пассажирам, которые не сели на рейс в направлении к месту назначения.

Авиакомпании также больше не смогут взимать с пассажиров плату за посадку на обратный рейс.

Семьи с детьми смогут сидеть в самолетах вместе без дополнительной оплаты. Новые правила также распространяются на беременных пассажирок и лиц с инвалидностью или ограниченной мобильностью, приравнивая их права.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 год он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.