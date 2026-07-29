Полет с Ryanair: одна ошибка обойдётся вам как минимум в 55 евро

Посадка на самолет Ryanair. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair обратилась к путешественникам, забронировавшим рейсы на это лето. Лоукостер напомнил пассажирам, что больше не принимает распечатанные посадочные талоны.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Правила посадки Ryanair

Перед вылетом пассажиры должны пройти онлайн-регистрацию и предъявить электронный посадочный талон.

С декабря 2025 года компания Ryanair полностью отказалась от бумажных билетов. Такой шаг был предпринят с целью сокращения расходов, улучшения обслуживания, упрощения процедуры перебронирования билетов и экономии бумаги.

"Важное сообщение для пассажиров Ryanair — посадочные талоны теперь полностью цифровые. Мы больше не принимаем распечатанные посадочные талоны. Для доступа к цифровому посадочному талону вам понадобится приложение", — обратился лоукостер к пассажирам.

Чтобы получить электронный посадочный талон, необходимо:

открыть или загрузить приложение Ryanair;

войдите в свою учетную запись myRyanair и перейдите к своему бронированию;

пройти регистрацию в обычном порядке;

после регистрации ваш электронный посадочный талон будет доступен в приложении.

Однако пассажирам следует учесть, что аэропорт все равно будет взимать плату с «забывчивых» пассажиров. В частности, регистрация закрывается за 2 часа до вылета.

Если не успеть пройти онлайн-регистрацию на сайте Ryanair.com или в приложении Ryanair, придется оплатить регистрацию в аэропорту. Регистрация на рейс Ryanair в аэропорту является платной услугой и стоит 55 евро с пассажира.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её и доставит вам проблемы в отпуске.