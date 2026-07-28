Инцидент с Ryanair: выплатили ли компенсацию пассажиру, который едва не выпал из самолета

Разбитый иллюминатор самолета Ryanair. Фото: Ryanair, Threads. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажир бюджетной авиакомпании Ryanair, который недавно едва не погиб во время авиарейса, рассказал о компенсации, которую ему предложил авиаперевозчик. Путешественника прямо в воздухе частично вытащило наружу через разбитый иллюминатор самолета.

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

Компенсация Ryanair пассажиру, который едва не погиб во время полета

61-летний Любиса Карович получил травмы шеи и плеча после того, как 10 июля во время рейса FR1879 из Салоник (Греция) в Мемминген недалеко от Мюнхена (Германия) на высоте 6000 метров разбилось окно-иллюминатор самолета.

Его спасла жена Светлана Гркович. Ей пришлось силой затаскивать мужа обратно в салон самолета, поскольку он несколько раз терял сознание.

Сейчас пострадавший пассажир вынужден носить шейный корсет не менее шести недель. По его словам, после инцидента с ним не связывался ни один представитель компании Ryanair.

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"Мы получили только электронные письма на адрес моего сына, который бронировал наши билеты, с вопросом, хотим ли мы перебронировать билеты, и с вопросом, как я себя чувствую. Но никто из компании не связался со мной напрямую, даже не позвонил, чтобы выразить хоть какую-то заботу", — сказал он.

После инцидента самолет Boeing 737 вернулся в аэропорт Салоник, где его встретили медики и машина скорой помощи, которая доставила пассажира в больницу.

Свидетели рассказали, что перед тем, как разорвалось окно, они услышали громкий взрыв, "будто лопнула шина".

Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан отметил, что служба поддержки клиентов компании активно поддерживает связь с семьей Гркович с момента инцидента.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как Ryanair оценила безопасность самолета, в котором произошел громкий инцидент и едва не погиб пассажир. Там заверили, что весь флот находится в отличном техническом состоянии, а экипаж отлично подготовлен. В то же время генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что самолет получил повреждения в результате столкновения с посторонним предметом.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.