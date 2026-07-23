Одна из стран ЕС будет бороться с водителями-нарушителями и пробками с помощью технологий

Камеры на дороге. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Полиция Греции запустила новую платформу управления дорожным движением. Она была внедрена с целью оптимизации транспортного потока и ускорения реагирования на дорожные происшествия в пределах афинской агломерации.

Об этом пишет ekathimerini.com, передает Новини.LIVE.

Новая дорожная система в Греции

Система под названием "Traffic Commander" объединяет данные в режиме реального времени, полученные с дорожных камер, дронов, дорожных датчиков, отчетов о ДТП и информации о погодных условиях.

По словам представителей властей, платформа предназначена для более быстрого выявления пробок, улучшения координации действий дорожной полиции и сокращения задержек после ДТП или других препятствий в движении.

"Traffic Commander" подключена к региональному центру управления дорожным движением Аттики, что позволяет властям регулировать работу светофоров в режиме реального времени. При необходимости операторы могут задействовать систему "зеленой волны", синхронизируя светофоры для обеспечения непрерывного зеленого сигнала на ключевых маршрутах и разгрузки пробок.

Платформа поддерживает вновь созданное подразделение дорожной полиции Аттики, в состав которого входят 135 специально подготовленных диспетчеров дорожного движения и руководителей оперативных групп на местах, которым помогают 15 сертифицированных операторов дронов, обеспечивающих наблюдение с воздуха в режиме реального времени за загруженными дорогами и местами ДТП.

Патрульные автомобили и мотоциклы отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет руководству перераспределять сотрудников в случае изменения дорожной ситуации.

Система также учитывает данные о погоде, что помогает органам власти эффективнее реагировать на обстоятельства, которые могут вызвать перебои в дорожном движении.

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