Одна из пассажирок пожаловалась на политику Wizz Air: что произошло

Ручная кладь Wizz Air. Фото: Wizz Air, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Пассажирка венгерской авиакомпании Wizz Air расплакалась и едва не опоздала на свой рейс. Конфликт с представителями лоукостера возник из-за размера её сумки.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Скандал с Wizz Air в Великобритании

21-летняя Кэти Хейворд готовилась к вылету авиакомпании Wizz Air на Санторини в лондонском аэропорту Гатвик, однако путешественнице отказали в посадке.

Путешествуя вместе с двумя подругами, она подошла к выходу на посадку в аэропорту, где сотрудник отвел девушек в сторону и сообщил, что их багаж слишком большой и их не пустят на борт самолета. При этом сотрудница авиакомпании повысила на неё голос и велела ей покинуть очередь.

Путешественница рассказала, что вместе с подругой специально покупали отдельные сумки, соответствующие правилам перевозки ручной клади Wizz Air.

Другой сотрудник службы безопасности вмешался в ситуацию, хотя первый сотрудник все еще кричал на девушек.

"Насколько унизительным был весь этот опыт. Меня оставили сидеть на полу одну, у меня случился приступ паники, а моим друзьям даже не разрешили подойти и меня утешить", — пожаловалась Кэти.

Девушка подчеркнула, что сотрудница компании даже не измеряла сумки девушек в рамках.

"Никаких замечаний от других сотрудников во время регистрации не было, буквально только от этой одной женщины у выхода на посадку", — добавила Кэти.

Сумка, которую девушки купили на Amazon, имела размеры 40×30×20 см. Допустимые размеры ручной клади в самолетах Wizz Air составляют 40×30×20 см.

В итоге Кэти и её подругам не пришлось платить за багаж, поскольку другой сотрудник поговорил с ними и пропустил их. Пользователи соцсетей поддержали девушек.

"Ужасная авиакомпания. Летала с ними один раз, и они порвали мой чемодан, но отказались его заменить! Нам переплатили, больше никогда не воспользуюсь их услугами".

"Каждый чемодан, который проходил мимо, был буквально больше вашего — ужасный сервис!! Надеюсь, с вами, девочки, всё в порядке".

"Ужасная авиакомпания, у нас были проблемы с ними при возвращении из Рима — нам пришлось заплатить 150 евро за наши чемоданы, которые также соответствовали размерам, но если бы мы не заплатили, нас бы не пустили на рейс".

"Все поведение и обслуживание клиентов были позорными — это первый и последний раз, когда мы когда-либо полетим с ними".

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair также заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него всё равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это из-за новых премий для сотрудников.