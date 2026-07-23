Новый железнодорожный маршрут по Европе соединит три страны: какие города он охватывает
В июле 2027 года начнёт курсировать пилотный маршрут TGV INOUI. Он соединит бельгийский Брюссель с французским Страсбургом и швейцарским Базелем.
Об этом пишет Railway Pro, передает Новости.LIVE.
Новый поезд TGV INOUI в Европе
Пилотный проект предусматривает курсирование поезда TGV INOUI по выходным дням. Время в пути между столицей Бельгии и швейцарским городом Базелем составит примерно пять с половиной часов.
Поезд будет курсировать три раза в неделю. Отправление из Брюсселя — примерно в 7:00 утра в пятницу, субботу и воскресенье.
Прибытие в Базель запланировано примерно на 12:30. В обратном направлении поезд будет отправляться примерно в 14:00 и прибывать в Брюссель около 19:00.
Поезд будет останавливаться на станциях:
- Лилль-Европа;
- станция TGV в аэропорту Париж-Шарль де Голль;
- Шампань-Арденны TGV;
- Мез TGV;
- Лотарингия TGV;
- Страсбург;
- Базель.
Ожидается, что билеты поступят в продажу весной 2027 года.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения, билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.
Также Новини.LIVE писали, что в Германии ввели новые ограничения. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь на вокзалах. Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала.
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