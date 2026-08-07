Модернизированный поезд Запорожье — Перемышль: какие условия для пассажиров

Купе в поезде 032П Запорожье — Перемышль. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Несмотря на войну и постоянные атаки со стороны России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, у украинцев теперь есть возможность путешествовать по стране на современных флагманских поездах. Опытная путешественница показала условия в поезде 032П Запорожье – Перемышль в купе вагона с кондиционером.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы talko13_ в соцсети TikTok.

Купе в поезде 032П Запорожье – Перемышль

Пассажирка показала свою первую поездку в модернизированном поезде, который уже был обновлен во время войны. Она осталась в восторге от комфортных условий в вагоне.

В каждом купе на дверях есть зеркало, с помощью которого можно привести себя в порядок. Сверху над дверью расположена панель, на которой находятся пульты управления с сенсорными кнопками для регулировки освещения, ночной подсветки, блокировки дверей, кнопки вызова проводника и индикатора занятости туалета.

Путешественница показала, что в купе довольно просторно. В частности, убрали третью полку для багажа над второй и увеличили расстояние между местами. Также на верхних полках есть ограничители, которые не дадут пассажирам упасть посреди ночи.

Каждому пассажиру выдается комплект запечатанного постельного белья, можно воспользоваться вешалками. При необходимости можно укрыться дополнительным одеялом. Также под нижними полками достаточно места для багажа.

Для пассажиров верхних и нижних полок предусмотрены все удобства — розетки, фонарик для чтения, панель регулировки освещения, а также удобная полка для вещей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров электричек покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются "невидимыми". Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.