Поезд УЗ «Запорожье — Перемышль»: пассажирка показала условия (видео)

Купе в поезде 032П Запорожье — Перемышль. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на войну и постоянные атаки со стороны России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, у украинцев теперь есть возможность путешествовать по стране на современных флагманских поездах. Опытная путешественница показала условия в поезде 032П Запорожье – Перемышль в купе вагона с кондиционером.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы talko13_ в соцсети TikTok.

Купе в поезде 032П Запорожье – Перемышль

Пассажирка показала свою первую поездку в модернизированном поезде, который уже был обновлен во время войны. Она осталась в восторге от комфортных условий в вагоне.

В каждом купе на дверях есть зеркало, с помощью которого можно привести себя в порядок. Сверху над дверью расположена панель, на которой находятся пульты управления с сенсорными кнопками для регулировки освещения, ночной подсветки, блокировки дверей, кнопки вызова проводника и индикатора занятости туалета.

Путешественница показала, что в купе довольно просторно. В частности, убрали третью полку для багажа над второй и увеличили расстояние между местами. Также на верхних полках есть ограничители, которые не дадут пассажирам упасть посреди ночи.

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Каждому пассажиру выдается комплект запечатанного постельного белья, можно воспользоваться вешалками. При необходимости можно укрыться дополнительным одеялом. Также под нижними полками достаточно места для багажа.

Для пассажиров верхних и нижних полок предусмотрены все удобства — розетки, фонарик для чтения, панель регулировки освещения, а также удобная полка для вещей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров электричек покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются "невидимыми". Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.