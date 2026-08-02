Метод судоку: как обойти правила ручной клади Ryanair

Ручная кладь Ryanair. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Туристы, которые этим летом отправляются за границу, могут обойти правила популярного ирландского лоукостера Ryanair в отношении ручной клади. Пассажиры могут существенно сэкономить благодаря "методу судоку" при упаковке вещей.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Как не переплачивать за билет Ryanair

Каждый, кто пытается сэкономить на авиабилетах, знает, как раздражают дополнительные сборы за багаж. На рейсах Ryanair бесплатно разрешается брать с собой крошечную сумку размером 40 × 30 × 20 см,

хотя ваш билет может стоить всего 20 евро, за превышение допустимых размеров ручной клади обычно приходится платить вдвое, а то и втрое больше.

Многие из нас пытаются сэкономить немного денег и уместить все свои вещи в одну маленькую сумку, но это может оказаться непростой задачей.

Однако решением может стать полезный лайфхак для путешествий, известный как "упаковка по принципу судоку".

Этот лайфхак стал настоящим хитом в TikTok и Instagram, обещая сократить ваш гардероб до всего девяти самых необходимых вещей, нужных для короткой поездки.

Элементы для многослойной одежды могут быть любыми — от шарфов до курток, кардиганов или свитеров — и их следует подбирать в соответствии с климатом того места, куда вы собираетесь.

Расставленные в сетку 3×3 вещи образуют до 27 различных комбинаций из верхней одежды, нижней части и элементов многослойности.

Не лишним будет взять с собой три пары обуви, которые будут сочетаться с подобранной одеждой.

Тем, кто собирает чемодан, следует помнить, что нижняя часть — будь то брюки, юбка или шорты — должна сочетаться как минимум с двумя парами обуви, иначе её придётся «вернуть в шкаф». Оптимизировав гардероб, в вашей сумке должно остаться достаточно места для туалетных принадлежностей и аксессуаров.

@thenatalieway1 «Судоку» по сбору вещей, парижское издание. Самые простые вещи для сборов и где именно в городе носить каждую из них. Пролистайте, чтобы увидеть мои любимые места, и поделитесь с ТОЙ самой парижской подругой xo #paris #france #packing #genx ♬ оригинальный звук — thenatalieway1

Однако "метод судоку" хорошо подойдет только тем, кто планирует короткий отпуск. Путешественникам, отправляющимся в более длительные поездки, вероятно, понадобится больше девяти предметов одежды, поэтому в таком случае, возможно, стоит доплатить за зарегистрированный багаж.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам проблемы во время отпуска.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.