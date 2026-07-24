Путешествие на самолете: какие места лучше выбирать в экономклассе

Салон самолета Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Emirates. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство пассажиров прилагают немало усилий, чтобы сделать свой полёт максимально комфортным. Стюардесса поделилась советами, как выбрать лучшие места в самолёте.

Об этом сообщает Daily Express, передает Новини.LIVE.

Лучшие места в самолете

Стюардесса Сандра Дженни Квон подробно рассказала, как она определила лучшие места в экономическом классе.

"Во-первых, средние места ужасны. Задние ряды в каждом секторе не откидываются. Я не высокая, мне не нужны эти аварийные места. Кроме того, там негде положить личные вещи. А еще там такие хлипкие сиденья и столики", — сказала она.

Бортпроводница объяснила, что авиакомпании сначала автоматически заполняют переднюю часть самолета, чтобы обеспечить "равномерное распределение пассажиров", и вероятность того, что в вашем ряду будет свободное место, гораздо выше, если вы сидите в задней части салона.

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Она порекомендовала выбирать задние места, однако предостерегла от одной ошибки.

"Места возле туалета действительно воняют — я рекомендую оставлять пять рядов между собой, чтобы оказаться в «безопасной зоне", — добавила она.

Чтобы не просить людей подвинуться во время полёта, например, для того, чтобы воспользоваться туалетом, лучше сразу исключать все места у окна.

Стюардесса добавила, что если вы планируете вкусно покушать в самолете, лучше выбирать передние места. Дело в том, что блюда обычно подают от передней части салона к задней, и таким образом у вас больше шансов получить любимое блюдо.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 год он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.