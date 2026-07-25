Лучше оставить дома: список предметов, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

Запрещенные предметы в ручной клади. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Конец июля и начало августа — это разгар отпускного сезона. Хотя планирование поездки за границу — это увлекательная часть, а вот сборы в путь — это уже совсем другое дело. Существует длинный список предметов, которые строго запрещено проносить на борт самолета. Пассажирам важно знать этот список, чтобы избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Зажигалки

Пассажиры могут брать на борт только одну зажигалку, которую следует поместить в пластиковый пакет с застежкой, который необходимо хранить при себе на протяжении всего полёта. Зажигалку нельзя класть в багаж, сдаваемый в багажный отсек, а также класть в ручную кладь после прохождения контроля безопасности.

Спортивное снаряжение

В перечень запрещенного спортивного инвентаря входят бейсбольные, софтбольные и крикетные биты, клюшки для гольфа, дартс, палки для ходьбы/походов, катапульта, огнестрельное оружие (включая его копии), гарпуны или подводные ружья, арбалеты или снаряжение для боевых искусств.

Рабочие инструменты

Некоторые рабочие инструменты строго запрещено упаковывать в ручную кладь. К таким предметам относятся инструменты с лезвием или рукояткой длиной более 6 см, дрели и сверла, нож «Стэнли», пилы, отвертки, молотки, плоскогубцы, гаечные ключи, пистолеты для забивания болтов или гвоздей, ломы и паяльные лампы.

Химические и токсичные вещества

Химические и токсичные вещества запрещено перевозить не только в ручной клади, но и в багажном отсеке. К таким предметам относятся окислители и органические пероксиды, кислоты и щелочи, едкие вещества или отбеливающие средства, автомобильные аккумуляторы и топливные системы, спреи для самообороны, радиоактивные материалы, яды, биологически опасные вещества, самовоспламеняющиеся материалы и огнетушители.

Боеприпасы

В ручной клади запрещено перевозить любое оружие (включая пневматические винтовки и стартовые пистолеты). К запрещенным предметам в ручной клади также относятся гранаты, фейерверки, дымовые канистры, дымовые патроны, сигнальные ракеты, пластиковые взрывчатые вещества и зажигалки в форме оружия.

Другие личные вещи

Штопоры, ножи, большие ножницы (с лезвиями длиной более 6 см), обычные спички, фейерверки, сигнальные ракеты и другие пиротехнические средства, включая праздничные хлопушки и игрушечные капсулы, сигаретные зажигалки и замороженное грудное молоко — всё это запрещено перевозить в ручной клади.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Emirates оснастит места в экономклассе уникальными подголовниками. Они способны поддерживать голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её покачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.