Leo Express анонсировал новый экономкласс со спальными местами: расписание и маршрут

Пассажиры едут в поезде Leo Express. Фото: leoexpress.com. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чешская частная железнодорожная компания Leo Express уже в ближайшее время запустит прямой рейс Франкфурт — Прага — Перемышль. Стоимость проезда составит от 37,9 евро, включая завтрак.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Leo Express запускает прямой рейс из Перемышля в Германию

Leo Express запустила маршрут, соединивший Германию, Чехию и Польшу 25 июня, однако на польском участке маршрута пассажиров временно перевозили на автобусах.

Такая необходимость возникла в связи с проведением теста на экономическую целесообразность — процедуры, в ходе которой органы власти анализируют, может ли новый коммерческий маршрут повлиять на действующие договоры о предоставлении услуг общественного транспорта.

В настоящее время все процедуры завершены, и с 31 июля поезда Leo Express будут курсировать по прямому маршруту без необходимости пересадки пассажиров на автобусы.

В конце июля компания Leo Express введет класс «Economy Sleeper» со спальными местами в вагонах на всем маршруте Франкфурт — Прага — Перемышль. Купе будут оборудованы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Цены на билеты начинаются от 37,9 евро, в эту стоимость входит завтрак.

В Германию поезд отправляется из Перемышля в 12:04, прибудет в Прагу в 22:32 и во Франкфурт в 7:22 следующего утра. Обратный рейс будет отправляться из Франкфурта в 15:03 и прибывать в Прагу в 1:17, а в Перемышль — в 11:25.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Leo Express проводит распродажу билетов на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения: билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что в Германии ввели новые ограничения. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь на вокзалах. Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала.