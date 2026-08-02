Как работает метро Киева в августе 2026 года: расписание и интервалы движения

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Одним из самых популярных видов транспорта в Киеве по-прежнему является метрополитен. По подземке можно быстро добраться до места назначения, минуя пробки. Кроме того, в метро можно переждать опасность во время воздушных тревог.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в августе 2026 года.

Расписание метро Киева

Киевская подземка простирается на 70 километров и насчитывает 52 станции. Ее работу обеспечивают 3 депо, 122 эскалатора и сотни сотрудников.

На каждой линии предусмотрены пересадки:

Театральная — Золотые Ворота;

Дворец спорта — Площадь Льва Толстого;

Майдан Независимости — Крещатик.

Станции работают ежедневно с 5:30 утра до 23:00, без выходных и перерывов.

В будние дни в часы пик интервалы движения поездов составляют 2:30–3:30 минуты, а в межпиковые часы — 5–6 минут. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал составляет 6–7 минут, а в вечернее время увеличивается до 9–11 минут.

Однако в ночное время метро открывает свои двери после объявления воздушной тревоги. Все 46 станций метро работают в режиме укрытия.

Если опасность застала в дневное время, движение поездов на наземном участке метро приостанавливается.

С 15 июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка в столичной подземке стоит 30 гривен. Однако пассажиры могут сэкономить, приобретя пакеты на 5, 10, 20 и 50 поездок. Чем больше поездок вы приобретете — тем выгоднее.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, вместо 30 гривен взимается 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.