Изменение маршрутов и автобусы: Укрзализныця обновила расписание из-за обстрелов на востоке

Женщина с ребенком и чемоданом на вокзале, электропоезд. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В связи с ухудшением обстановки с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской областях и на Запорожском направлении Укрзализныця временно изменяет маршруты и расписание движения ряда поездов. На отдельных участках для пассажиров организованы бесплатные автобусные трансферы, предоставляемые местными властями. Кроме того, пассажирам с билетами на рейсы с измененным расписанием разрешено садиться на любые другие поезда аналогичного направления до конца суток 8 августа.

Об этом сообщила Укрзализныця, передают Новини.LIVE.

Где сейчас работают автобусные трансферы и пригородные пересадки

Чтобы пассажиры могли добраться до конечных пунктов, на отмененных участках задействовали специальные автобусы. Они будут курсировать по трем основным направлениям:

Кривой Рог — Днепр. Пятихатки — Днепр. Лозовая — Орилька.

А пассажиры, следующие до станций Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск или Верхнеднепровск, могут бесплатно пересесть на электропоезда из Днепра. Этим могут воспользоваться пассажиры поездов:

№32 Перемышль — Запорожье;

№ 86 и № 286 Львов — Днепр;

№42 Трускавец — Днепр;

№40 Солотвино — Запорожье;

Расписание движения электропоездов, которыми могут воспользоваться пассажиры, имеющие билеты на вышеуказанные маршруты:

⁠6035 Днепр — Пост Списания (время отправления из Днепра в 16:42)

6037 Днепр — Пятихатки (17:34)

6043 Днепр — Пятихатки (20:20)

Ограничения маршрутов и задержки рейсов

Чтобы быстрее вернуться к стандартному расписанию, поезда с наибольшими задержками в западном направлении будут временно ограничиваться станциями Тернополь и Львов с последующей пересадкой.

Ожидаются следующие оборотные задержки:

№119/120 Днепр — Холм (обратный рейс №24 Холм — Киев задерживается ориентировочно на 7 часов, а рейс №120/119 из Днепра — на 2 часа 33 минуты);

№ 85/86 Днепр — Львов (обратный рейс № 128 — на 3 часа);

№87/88 Днепр — Ковель (из Ковеля — на 2 часа 30 минут);

№285/286 Днепр — Львов и №83/84 Днепр — Мукачево (отправление из Львова и в обратном направлении — на 2 часа);

№3/4 Днепр — Ужгород (обратный №29 Ужгород — Киев — на час).

Что делать пассажирам

Компания приносит извинения за вынужденные неудобства и призывает внимательно следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныця", а также за объявлениями на вокзалах. Пассажирам рекомендуется прибывать на станции заранее и неукоснительно соблюдать требования безопасности.

Недавно Новини.LIVE сообщали, за что пассажирам УЗ не нужно переплачивать. Речь идет об услугах, которые и так входят в стоимость билета. Одной из таких услуг во время поездки является страхование пассажира.

Также Новини.LIVE рассказывали о новом ночном европейском поезде. Рейсы соединят страны ЕС со Шотландией. Пока что запуск новых поездов только в планах.