До 20 %: популярный железнодорожный перевозчик Европы вводит скидки на развлечения

ZSSK предоставляет пассажирам скидки на посещение зоопарка. Фото: ZSSK, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Для пассажиров словацкого оператора ZSSK приятные приключения больше не заканчиваются на вокзале. При наличии действительного билета на поезд они могут получить скидки на проживание, посещение спа-центров, аквапарков, музеев, галерей и других туристических достопримечательностей в Словакии и Чехии.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Скидки пассажирам ZSSK

Словацкий оператор пассажирских железнодорожных перевозок "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) запускает программу льгот, которая позволяет использовать железнодорожные билеты для получения скидок в различных местах отдыха.

Пассажиры могут сэкономить на гостиницах, курортах, аквапарках, музеях, галереях и других туристических достопримечательностях.

Одним из самых привлекательных предложений является Пражский зоопарк. Пассажиры, прибывающие на поезде в столицу Чехии, могут воспользоваться скидкой в размере 20 %. Её необходимо использовать не позднее седьмого дня действия железнодорожного билета ZSSK.

Путешественники также могут получить 15% скидку на билеты в словацкий аквапарк "AquaCity Poprad". В комплексе есть термальные бассейны, оздоровительные зоны и водные аттракционы. Из его бассейнов открываются невероятные виды на Татры.

Еще одно предложение доступно на курорте "Брусно" в центральной Словакии. Путешественники, предъявившие действующий билет ZSSK до Брусно, могут получить 10% скидку на проживание.

Чтобы сэкономить, пассажирам стоит проверить доступные предложения в городах Чехии и Словакии, а также тип билета, который принимает партнер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Etihad Rail установил новые штрафы. За нарушение правил придется заплатить от 24 до 2 400 евро. Данные о нарушителях также переданы в правоохранительные органы.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения, билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.