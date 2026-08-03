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Главная Экономика Поездка Бюро находок в метро Киева: на какой станции пассажирам искать утерянные вещи

Бюро находок в метро Киева: на какой станции пассажирам искать утерянные вещи

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 08:35
Метро в Киеве: где пассажирам искать утерянные вещи
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи киевлян и гостей города. Из-за постоянной суматохи и бессонных ночей, из-за массированными ударами России, пассажиры могут потерять свои вещи в вагоне или на платформе станций. Расскажем, где в метро хранятся все найденные вещи граждан.

Об этом сообщает "ТиКиев", передает Новини.LIVE.

Где искать вещь, потерянную в киевском метро

Станция метро "Нивки" была открыта 5 ноября 1971 года. Она расположена на красной ветке, между станциями "Святошин" и "Берестейская".

Стены станции украшены плиткой с растительным орнаментом, созданной художницей Анной Шарай. Её визитной карточкой являются дверцы на путевой стене, украшенные керамическими плакетками с изображением фантастических животных. Их авторами стали художницы Нина Федорова и Галина Севрук.

Название станции происходит от местности Нивки, бывшего пригородного района, где раньше располагались сады, дачи и частная застройка.

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В разные периоды станция имела и другие рабочие названия, в частности "Станкозаводская" и "Щербаковская", но в итоге остановились на историческом варианте.

@ty_kyiv

Традиционная рубрика «Истории станций метро». Очередная интересная история станции «Нивки» уже в нашем сюжете😇 #ТиКиев #киев #нивки #историяметро #киевскийметрополитен

♬ оригинальный звук — ТиКиев

Интересно, что именно на станции "Нивки" работает Центральное бюро находок Киевского метрополитена. Сюда поступают потерянные вещи со всех линий метро.

Сегодня "Нивки" не только дают пассажирам шанс найти потерянные вещи, но и остаются важным транспортным узлом для западных районов города.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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