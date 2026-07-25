Без переплат: какую сумку можно бесплатно провозить в самолете LOT

Ручная кладь LOT. Фото: lot.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Польская авиакомпания LOT пользуется большой популярностью среди путешественников. На ее рейсах можно добраться не только до городов Европы и США, но и до стран Азии. Однако у авиаперевозчика довольно строгая политика в отношении багажа, и, несмотря на акции и распродажи, вам придется доплачивать за тяжелый и крупный чемодан или сумку.

Актуальные правила размещены на официальном сайте авиаперевозчика LOT, сообщает Новини.LIVE.

Ручная кладь LOT

Независимо от класса обслуживания пассажир LOT без доплаты может взять с собой одну единицу ручной клади весом до 8 кг. Ее размеры не должны превышать 55 × 40 × 23 см (высота × ширина × глубина). Размеры могут отличаться при условии, что их суммарная длина не превышает 118 см.

Пассажиру также разрешается взять с собой один личный предмет весом до 2 кг, который должен поместиться под передним сиденьем. Это может быть сумочка, сумка для ноутбука, косметичка или зонт.

Если сумка или чемодан не поместится в рамках норм LOT в аэропорту — пассажиру придется доплачивать и сдавать свои вещи в багажное отделение. Сумма варьируется в зависимости от дня недели вылета и маршрута.

Кроме того, в случае большого количества пассажиров в салоне самолета вас могут попросить сдать ручную кладь в багажный отсек без дополнительной оплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 год он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.