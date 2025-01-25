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ПриватБанк "поставит на паузу" платежи — что произошло

25 января 2025 15:55
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Платежи через ПриватБанк не пройдут — когда услуги будут недоступны
Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

ПриватБанк предупредил клиентов о проведении плановых технических работ в ночь с 25 на 26 января 2025 года. Целью обслуживания является повышение стабильности и безопасности цифровых сервисов банка.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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ПриватБанк заранее предупреждает своих клиентов о временных неудобствах в работе цифровых сервисов. Это связано с плановым техническим обслуживанием.

"В ночь на 26 января 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы систем и сервисов, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций в цифровом банке", — говорится в сообщении.

Работы будут проводиться с 00:00 до 05:00 26 января. В этот период временно будет недоступна возможность проведения платежей через сервис Приват24 для физических лиц.

Работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Банк советует осуществить необходимые платежи заранее или дождаться завершения технического обслуживания.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что ПриватБанк снова оказался в центре обсуждений из-за жалоб клиентов о блокировании счетов и прекращении сотрудничества в рамках финансового мониторинга. Финучреждение может считать рисковыми те поступления, объемы которых превышают обычный уровень.

Также мы рассказывали, что один из клиентов банка, военнослужащий, выразил свое возмущение отношением ПриватБанка, который, по его словам, относит военных к наиболее рискованной категории лиц для кредитования. Представители банка заявляют, что их решения базируются на единых для всех правилах и критериях.

ПриватБанк клиенты платежи банк банковские счета

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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