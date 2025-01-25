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ПриватБанк "поставить на паузу" платежі — що сталося

25 січня 2025 15:55
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Платежі через ПриватБанк не пройдуть — коли послуги будуть недоступні
Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

ПриватБанк попередив клієнтів про проведення планових технічних робіт у ніч із 25 на 26 січня 2025 року. Метою обслуговування є підвищення стабільності та безпеки цифрових сервісів банку.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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ПриватБанк заздалегідь попереджає своїх клієнтів про тимчасові незручності у роботі цифрових сервісів. Це пов’язано із плановим технічним обслуговуванням.

"В ніч на 26 січня 2025 рок у ПриватБанк проводить планові регламентні роботи систем та сервісів, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій в цифровому банку", — йдеться у повідомлені.

Роботи будуть проводитись з 00:00 до 05:00 26 січня. У цей період тимчасово буде недоступна можливість проведення платежів через сервіс Приват24 для фізичних осіб.

Роботи проводяться в нічний час, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Банк радить здійснити необхідні платежі заздалегідь або дочекатися завершення технічного обслуговування.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що ПриватБанк знову опинився у центрі обговорень через скарги клієнтів щодо блокування рахунків та припинення співпраці в межах фінансового моніторингу. Фінустанова може вважати ризиковими ті надходження, обсяги яких перевищують звичайний рівень.

Також ми розповідали, що один із клієнтів банку, військовослужбовець, висловив своє обурення ставленням ПриватБанку, який, за його словами, відносить військових до найбільш ризикованої категорії осіб для кредитування. Представники банку заявляють, що їхні рішення базуються на єдиних для всіх правилах та критеріях.

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