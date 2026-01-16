Видео
Главная Экономика ПриватБанк берет "тайм-аут" — что не смогут сделать клиенты

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 19:52
ПриватБанк объявил паузу в работе — дата и что делать клиентам
Человек пытается зайти в "Приват24". Фото: Новини.LIVE

В ночь с пятницы на субботу, 17 января, ПриватБанк запланировал проведение масштабных технических работ в своем процессинговом центре. Обновление проводят с целью совершенствования технической инфраструктуры, повышения производительности платежных систем и усиления защиты карточных операций.

О том, какие операции не смогут проводить клиенты и сколько продлятся технические работы, сообщили в ПриватБанке.

Читайте также:

Когда начнутся технические работы ПриватБанка и что это значит для клиентов

Период технического перерыва продлится более шести часов:

  • старт работ — 17 января в 00:05;
  • завершение — около 06:30 того же дня.

"Обычно такие технические работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты — советуем сделать это заранее, или провести после их завершения", — говорится в сообщении.

В указанный период все операции с банковскими карточками будут недоступны. Также временно не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-оборудование ПриватБанка.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут выиграть от 25 до 100 тысяч гривен, если сделают не менее семи оплат картой Mastercard через приложение "Приват24".

Также мы рассказывали, что ПриватБанк напоминает: чтобы счета работали без ограничений, нужно вовремя обновлять свои персональные данные. Если этого не сделать, доступ к "Приват24" и счетам могут временно заблокировать.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
