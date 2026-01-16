ПриватБанк объявил паузу в работе — дата и что делать клиентам

Человек пытается зайти в "Приват24". Фото: Новини.LIVE

В ночь с пятницы на субботу, 17 января, ПриватБанк запланировал проведение масштабных технических работ в своем процессинговом центре. Обновление проводят с целью совершенствования технической инфраструктуры, повышения производительности платежных систем и усиления защиты карточных операций.

О том, какие операции не смогут проводить клиенты и сколько продлятся технические работы, сообщили в ПриватБанке.

Когда начнутся технические работы ПриватБанка и что это значит для клиентов

Период технического перерыва продлится более шести часов:

старт работ — 17 января в 00:05;

завершение — около 06:30 того же дня.

"Обычно такие технические работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты — советуем сделать это заранее, или провести после их завершения", — говорится в сообщении.

В указанный период все операции с банковскими карточками будут недоступны. Также временно не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-оборудование ПриватБанка.

Что еще стоит знать украинцам

