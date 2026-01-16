Відео
Відео

Головна Економіка ПриватБанк бере “тайм-аут” — що не зможуть зробити клієнти

ПриватБанк бере “тайм-аут” — що не зможуть зробити клієнти

Дата публікації: 16 січня 2026 19:52
ПриватБанк оголосив паузу в роботі — дата і що робити клієнтам
Людина намагається зайти в "Приват24". Фото: Новини.LIVE

У ніч із п’ятниці на суботу, 17 січня, ПриватБанк запланував проведення масштабних технічних робіт у своєму процесинговому центрі. Оновлення проводять із метою вдосконалення технічної інфраструктури, підвищення продуктивності платіжних систем та посилення захисту карткових операцій. 

Про те, які операції не зможуть проводити клієнти та скільки триватимуть технічні роботи, повідомили у ПриватБанку.

Читайте також:

Коли розпочнуться технічні роботи ПриватБанку та що це означає для клієнтів

Період технічної перерви триватиме понад шість годин:

  • старт робіт — 17 січня о 00:05;
  • завершення — близько 06:30 того ж дня.

"Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати —  радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення", — йдеться у повідомленні.

У зазначений період усі операції з банківськими картками будуть недоступні. Також тимчасово не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-обладнання ПриватБанку.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть виграти від 25 до 100 тисяч гривень, якщо зроблять щонайменше сім оплат карткою Mastercard через застосунок "Приват24".

Також ми розповідали, що ПриватБанк нагадує: щоб рахунки працювали без обмежень, потрібно вчасно оновлювати свої персональні дані. Якщо цього не зробити, доступ до "Приват24" і рахунків можуть тимчасово заблокувати.

ПриватБанк банки Приват24 банкомати фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
