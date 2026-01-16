ПриватБанк оголосив паузу в роботі — дата і що робити клієнтам

Людина намагається зайти в "Приват24". Фото: Новини.LIVE

У ніч із п’ятниці на суботу, 17 січня, ПриватБанк запланував проведення масштабних технічних робіт у своєму процесинговому центрі. Оновлення проводять із метою вдосконалення технічної інфраструктури, підвищення продуктивності платіжних систем та посилення захисту карткових операцій.

Про те, які операції не зможуть проводити клієнти та скільки триватимуть технічні роботи, повідомили у ПриватБанку.

Коли розпочнуться технічні роботи ПриватБанку та що це означає для клієнтів

Період технічної перерви триватиме понад шість годин:

старт робіт — 17 січня о 00:05;

завершення — близько 06:30 того ж дня.

"Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати — радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення", — йдеться у повідомленні.

У зазначений період усі операції з банківськими картками будуть недоступні. Також тимчасово не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-обладнання ПриватБанку.

Що ще варто знати українцям

