Повышение пенсии в 2026 году: кому необходимо подать заявление для оформления доплат

Пожилой мужчина сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Не все пенсионеры знают, что могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Часть таких доплат Пенсионный фонд назначает самостоятельно, без каких-либо заявлений. Но есть и выплаты, которые можно оформить только после личного обращения и подачи необходимых документов.

О том, какие доплаты к пенсии можно получать в 2026 году в Украине и кому они доступны, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За какими надбавками пенсионеру нужно обращаться лично

Не все надбавки Пенсионный фонд назначает автоматически. Для некоторых из них необходимо подать заявление:

Доплата на детей

На сайте Белоцерковского городского совета отмечается, что неработающие пенсионеры, воспитывающие детей до 18 лет, могут получать по 150 грн на каждого ребенка. Чтобы оформить такую помощь, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.

Пособие по уходу

Также можно оформить государственное пособие на уход. Согласно части 6 пункта 13 Постановления Кабмина № 261, оно назначается, в частности, одиноким людям в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Это должно быть подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

В 2026 году размер этого пособия составляет 1 038 грн, что равно 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие доплаты начисляются автоматически

Чаще всего пенсионеры получают именно возрастную доплату. Её назначают автоматически после достижения соответствующего возраста, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн. В 2026 году размеры таких доплат составляют:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

При этом эти выплаты не суммируются. Когда человек переходит в следующую возрастную категорию, он начинает получать уже более высокую доплату.

Еще одна автоматическая выплата — доплата к гарантированному минимальному размеру пенсии. После индексации, состоявшейся 1 марта 2026 года, неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должны получать не менее 4 213 грн в месяц.

Такой же минимальный размер пенсии предусмотрен и для людей, которым исполнилось 80 лет, если они имеют необходимый страховой стаж.

Кто ещё может рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты

Повышенные пенсии и дополнительные надбавки также предусмотрены для отдельных категорий граждан. Среди них:

ветераны войны;

участники боевых действий;

реабилитированные граждане;

жители горных населенных пунктов;

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

лица, пострадавшие от нацистских преследований.

Для этих категорий закон предусматривает специальные пенсионные гарантии, в частности повышенный минимальный размер пенсии и различные дополнительные надбавки.

Ранее Новини.LIVE писали, что женщины, родившие или официально усыновившие пятерых или более детей и воспитавшие их как минимум до 6 лет, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. В 2026 году такая надбавка может составить более 1 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что от земельного налога могут быть освобождены люди, получающие пенсию не только по возрасту, но и по инвалидности, выслуге лет, потере кормильца или по другим основаниям. После достижения пенсионного возраста им нужно лишь подтвердить это право необходимыми документами.