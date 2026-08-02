Поставщики газа обновили тарифы: цена за кубометр газа с 1 августа

Стоимость газа в Украине с 1 августа. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Поставщики газа в Украине сообщили, сколько будет стоить газ для населения в августе 2026 года. Для большинства потребителей ничего не изменится — цены останутся прежними. Почти 98% бытовых клиентов, пользующихся услугами "Нафтогаза", и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

О том, какие цены установили поставщики газа в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько будет стоить газ для большинства украинцев в августе

В "Нафтогазе" сообщили, что тариф "Фиксированный" продлили до 30 апреля 2027 года. Это означает, что до этой даты стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу повышать не планируют — она составит 7,96 грн за кубометр.

Условия тарифа "Фиксированный" от Нафтогаза. Фото: Скриншот

Перейти на другой тариф можно только по собственному желанию, если клиент сам его изменит. Новые потребители также могут выбрать тариф "Фиксированный" при подключении к газоснабжению.

Какие тарифы предлагают другие поставщики

Сегодня газ для населения поставляют восемь компаний. Половина из них работает только с годовыми фиксированными тарифами, а еще четыре предлагают клиентам выбор между годовой и ежемесячной рыночной ценой.

В августе 2026 года действуют следующие тарифы за кубометр газа:

ГК "Нафтогаз Украины" — годовой тариф 7,96 грн/куб.м. "Тернопольоблгаз Сбыт" — годовой тариф 7,96 грн/куб.м. "Прикарпат Энерго Трейд" — годовой тариф 7,98 грн/куб.м. "ОККО Контракт" ("Галнафтогаз") — годовой тариф 7,99 грн/куб.м. "Львовэнергосбыт" — годовой тариф 8,20 грн/куб.м, месячный тариф — 27,50 грн/куб.м. YASNO ("Киевские энергетические услуги") — годовой и месячный тарифы одинаковы — 8,46 грн/куб.м. YASNO ("Днепровские энергетические услуги") — годовой и месячный тарифы составляют 8,46 грн/куб. м. "СветГаз" ("Ритейл Сервис") — годовой тариф 9,99 грн/куб. м, месячный тариф — 27,59 грн/куб. м.

Какие цены установили поставщики газа в августе. Фото: Скриншот

Основным вариантом для большинства украинцев остаются именно годовые тарифы, ведь они имеют фиксированную цену до 30 апреля 2027 года. Их стоимость сейчас составляет от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. По желанию потребители могут перейти на месячный тариф, где цена зависит от рынка. В августе она колеблется от 8,46 до 27,59 грн за кубометр.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, пользующиеся льготами или получающие субсидию, могут рассчитывать на государственную помощь при оплате газа только в пределах установленных норм. Для каждой категории получателей эти лимиты различны.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 августа в Украине начнут действовать новые тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям. При этом для бытовых потребителей ничего не изменится — они и в дальнейшем будут платить за свет по действующей цене.