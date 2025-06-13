ПриватБанк не сможет предоставлять некоторые услуги — когда не будет работать (дата и время)

Приват24 на смартфоне. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о регламентных работах процессинга. С полуночи 14 июня до 6:30 утра клиенты не смогут осуществлять операции с картами, поэтому необходимо перенести запланированные транзакции на другое время.

Об этом говорится в Telegram-канале ПриватБанка.

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На паузе будут не только операции с банковскими картами. Предполагается временное приостановление работы:

банкоматов;

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!", — отметила пресс-служба.

Предполагается, что пауза поможет увеличить мощности и усилить безопасность проведения клиентами операций с платежными картами. Как уточнили в ПриватБанке, процессинговый центр ежечасно обрабатывает более 3 млн карточных операций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ПриватБанк советует не хранить ПИН-код рядом с картой и пользоваться только проверенными банкоматами. При вводе кода следует прикрывать клавиатуру, а по возможности — снимать деньги без пластиковой карты.

Также мы писали, как украинцам быстро связаться с оператором ПриватБанка. Чтобы поговорить с сотрудником круглосуточной поддержки, необходимо позвонить на короткий номер 3700. Со стационарных телефонов стоит набрать +38 (073) 716-11-31.