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Головна Економіка Послуги ПриватБанку будуть недоступні — дата і час

Послуги ПриватБанку будуть недоступні — дата і час

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Дата публікації: 13 червня 2025 16:00
ПриватБанк не зможе надавати деякі послуги — коли не працюватиме (дата і час)
Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Що не працюватиме 14 червня Що ще варто знати українцям

Державний ПриватБанк попередив українців про регламентні роботи процесингу. З опівночі 14 червня до 6:30 ранку клієнти не зможуть здійснювати операції з картками, тож необхідно перенести заплановані транзакції на інший час.

Про це йдеться в Telegram-каналі ПриватБанку.

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Що не працюватиме 14 червня

На паузі будуть не лише операції з банківськими картками. Передбачається тимчасове призупинення роботи:

  • банкоматів;
  • терміналів самообслуговування;
  • POS-терміналів.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!", — зазначила пресслужба.

Передбачається, що пауза допоможе збільшити потужності та посилити безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками. Як уточнили в ПриватБанку, процесинговий центр щогодини обробляє понад 3 млн карткових операцій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ПриватБанк радить не зберігати ПІН-код поруч із карткою та користуватись лише перевіреними банкоматами. При введенні коду слід прикривати клавіатуру, а за можливості — знімати гроші без пластикової картки.

Також ми писали, як українцям швидко зв’язатися з оператором ПриватБанку. Щоб поговорити з працівником цілодобової підтримки, необхідно зателефонувати на короткий номер 3700. Зі стаціонарних телефонів варто набрати +38 (073) 716-11-31.

ПриватБанк банки Приват24 банківські карти клієнти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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