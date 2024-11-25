Цены на малину в Украине бьют рекорды — сколько стоит в ноябре

Популярная ягода стала роскошью — какие цены установили продавцы
Когда-то малина считалась одним из наиболее доступных летних ягодных удовольствий, но сейчас она стала настоящей роскошью на полках украинских супермаркетов. В одном из них цены вызывают как минимум удивление.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на малину установили продавцы в супермаркетах.
Сколько стоит малина в супермаркетах
Среди представленных предложений по состоянию на 25 ноября на сайте магазина:
- Отборная малина — 199,90 грн/100 г.
- Украинская малина — 379,00 грн/250 г.
- Малина — 99,90 грн/100 г.
- Малина Flora — 239,00 грн/125 г.
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Цены на малину в украинском супермаркете. Фото: скриншот
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Цены на малину в украинском супермаркете. Фото: скриншот
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Цены на малину в украинском супермаркете. Фото: скриншот
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Цены на малину в украинском супермаркете. Фото: скриншот
Очень похоже, что цена ягоды зависит не только от качества, но и от маркетинговых уловок и формата упаковки. Самое дорогое предложение за 250 г малины стоит 379 грн, что в пересчете на килограмм превышает 1500 грн. Готовы ли украинцы отдавать такие деньги за обычное летнее лакомство?
Большинство из них может пересмотреть свои кулинарные предпочтения из-за такой стоимости.
Скорее всего, такие цены связаны с тем, что сейчас малина в свежем виде доступна только благодаря импорту и выращиванию в теплицах. В то же время доставка ягод — довольно деликатный процесс, ведь они быстро портятся.
Напомним, повысились цены на тепличные огурцы в Украине. Одним из факторов является уменьшение импортного предложения на внутреннем рынке.
Также мы писали, что в Украине продолжает расти стоимость популярных пищевых продуктов. По словам экспертов, к середине декабря 2024 года ситуация может несколько стабилизироваться. Однако в канун Нового года ожидается еще одна волна роста цен.
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