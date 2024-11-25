Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Популярна ягода стала розкішшю — які ціни встановили продавці arrow

Популярна ягода стала розкішшю — які ціни встановили продавці

25 листопада 2024 14:55
Володимир Мололкін - редактор
Ціни на малину в Україні б’ють рекорди — скільки коштує в листопаді
Малина. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Колись малина вважалася одним із доступніших літніх ягідних задоволень, але зараз вона стала справжньою розкішшю на полицях українських супермаркетів. В одному з них ціни викликають щонайменше здивування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на малину встановили продавці у супермаркетах.

Читайте також:

Скільки коштує малина в супермаркетах

За даними аналітиків EastFruit, ще у жовтні 2024 року ціни на малину становили 250-300 грн за кілограм, що було найвищим показником за останні 7 років.

Серед представлених пропозицій станом на 25 листопада на сайті магазину:

  • Відбірна малина — 199,90 грн/100 г.
  • Українська малина — 379,00 грн/250 г.
  • Малина — 99,90 грн/100 г.
  • Малина Flora — 239,00 грн/125 г.
  • Ціни на малину в українському супермаркеті
    Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот
  • Ціни на малину в українському супермаркеті
    Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот
  • Ціни на малину в українському супермаркеті
    Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот
  • Ціни на малину в українському супермаркеті
    Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот
1 / 4

Дуже схоже, що ціна на ягоду залежить не лише від якості, але й від маркетингових хитрощів та формату упаковки. Найдорожча пропозиція за 250 г малини коштує 379 грн, що в перерахунку на кілограм перевищує 1500 грн. Чи готові українці віддавати такі гроші за звичайні літні ласощі?

Більшість з них може переглянути свої кулінарні уподобання через таку вартість.

Скоріше за все, такі ціни пов'язані з тим, що зараз малина у свіжому вигляді доступна лише завдяки імпорту та вирощуванню в теплицях. Водночас доставляння ягід — доволі делікатний процес, адже вони швидко псуються.

Нагадаємо, підвищилися ціни на тепличні огірки в Україні. Одним із факторів є зменшення імпортної пропозиції на внутрішньому ринку.

Також ми писали, що в Україні продовжує зростати вартість популярних харчових продуктів. За словами експертів, до середини грудня 2024 року ситуація може трохи стабілізуватися. Однак напередодні Нового року очікується ще одна хвиля зростання цін.

 

продукти магазини ціни в Україні малина супермаркет ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

15:34 Зеленський поговорив з Сирським — яка ситуація на фронті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК