Ціни на малину в Україні б’ють рекорди — скільки коштує в листопаді

Малина. Фото: Unsplash

Колись малина вважалася одним із доступніших літніх ягідних задоволень, але зараз вона стала справжньою розкішшю на полицях українських супермаркетів. В одному з них ціни викликають щонайменше здивування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на малину встановили продавці у супермаркетах.

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За даними аналітиків EastFruit, ще у жовтні 2024 року ціни на малину становили 250-300 грн за кілограм, що було найвищим показником за останні 7 років.

Серед представлених пропозицій станом на 25 листопада на сайті магазину:

Відбірна малина — 199,90 грн/100 г.

Українська малина — 379,00 грн/250 г.

Малина — 99,90 грн/100 г.

Малина Flora — 239,00 грн/125 г.

Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот

Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот

Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот

Ціни на малину в українському супермаркеті. Фото: скриншот 1 / 4

Дуже схоже, що ціна на ягоду залежить не лише від якості, але й від маркетингових хитрощів та формату упаковки. Найдорожча пропозиція за 250 г малини коштує 379 грн, що в перерахунку на кілограм перевищує 1500 грн. Чи готові українці віддавати такі гроші за звичайні літні ласощі?

Більшість з них може переглянути свої кулінарні уподобання через таку вартість.

Скоріше за все, такі ціни пов'язані з тим, що зараз малина у свіжому вигляді доступна лише завдяки імпорту та вирощуванню в теплицях. Водночас доставляння ягід — доволі делікатний процес, адже вони швидко псуються.

Нагадаємо, підвищилися ціни на тепличні огірки в Україні. Одним із факторів є зменшення імпортної пропозиції на внутрішньому ринку.

Також ми писали, що в Україні продовжує зростати вартість популярних харчових продуктів. За словами експертів, до середини грудня 2024 року ситуація може трохи стабілізуватися. Однак напередодні Нового року очікується ще одна хвиля зростання цін.