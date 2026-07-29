Помощь украинцам в Польше и Германии: где в августе можно получить больше денег
Украинцы, которые из-за войны переехали в Польшу или Германию, по-прежнему могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны этих государств. В августе 2026 года большинство программ останется без изменений, однако условия назначения выплат в этих странах существенно различаются. В одних случаях помощь зависит от наличия детей или официального трудоустройства, в других — от даты въезда или статуса пребывания.
На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше и Германии в августе, рассказывают Новини.LIVE.
Какие выплаты могут получить украинцы в Польше
По данным из официальных источников, украинцы со статусом PESEL UKR имеют право оформить сразу несколько видов государственной помощи:
- Программа 800+. Семьи получают по 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет независимо от уровня дохода. По текущему курсу это около 9 тыс. грн в месяц. При этом ребенок должен учиться в польской школе или посещать детский сад, а родители — официально работать в Польше.
- Dobry Start. Перед началом учебного года семьям выплачивают единовременную сумму в размере 300 злотых на каждого школьника. Деньги предназначены для приобретения школьных принадлежностей, одежды, учебников и других необходимых вещей.
- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Семьи могут получить до 12 тыс. злотых на второго и каждого последующего ребенка в возрасте от 12 до 35 месяцев. Выплаты производятся частями в течение нескольких лет, а общая сумма превышает 135 тыс. грн.
- Aktywnie w żłobku. Для компенсации расходов на ясли, детский клуб или услуги дневного воспитателя родителям выплачивают до 1 500 злотых ежемесячно. Для детей с инвалидностью компенсация может быть выше. Подать заявление можно онлайн через систему ZUS. Программой могут воспользоваться только украинцы со статусом PESEL UKR, которые официально трудоустроены.
- Пособие по безработице. Его назначают тем, кто потерял работу после не менее 365 дней официального трудоустройства с уплатой страховых взносов в течение последних 18 месяцев. Сам по себе статус PESEL UKR не гарантирует получение такой выплаты.
- Социальная помощь малообеспеченным. Если семья оказалась в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, инвалидности или по другим причинам, можно обратиться в социальные службы. Они могут назначить временную денежную помощь или предоставить продуктовые наборы. Основное условие — доход семьи должен быть ниже установленного прожиточного минимума.
Кроме того, в Польше продолжает действовать Zasiłek rodzinny — пособие для семей с небольшими доходами. Его размер зависит от возраста ребенка и составляет примерно от 95 до 135 злотых в месяц.
Наряду с этой выплатой можно оформить дополнительную поддержку, в частности:
- 1 000 злотых в виде единовременного пособия при рождении ребенка (becikowe);
- доплату для одиноких матерей или родителей;
- компенсацию расходов на обучение ребенка в другом городе.
Воспользоваться программой могут семьи, если средний доход на одного человека не превышает 674 злотых в месяц или 764 злотых, если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью.
Для оформления выплат необходимо обратиться в местный центр социальной помощи.
Денежная помощь для украинцев в Германии
В Германии система социальной поддержки в большей степени ориентирована на интеграцию людей на рынок труда. Размер помощи зависит не только от семейного положения, но и от даты прибытия в страну и правового статуса.
В августе базовые выплаты останутся следующими:
- 563 евро — для одиноких людей и одиноких родителей;
- 506 евро — для каждого из супругов или партнеров;
- 451 евро — для молодежи до 25 лет, проживающей вместе с родителями.
Помимо денежной помощи, получателям и в дальнейшем будут компенсировать расходы на жилье и отопление, а также обеспечивать медицинское страхование.
Выплаты за август поступят 31 июля, поскольку в Германии социальную помощь традиционно перечисляют авансом.
Украинцы, прибывшие в страну до 1 апреля 2025 года, остаются в системе Bürgergeld и продолжают получать полный пакет социальной поддержки.
Тем, кто въехал после этой даты, помощь назначают по правилам системы AsylbLG. В таком случае одиноким выплачивают 455 евро в месяц, а супругам — по 409 евро каждому.
Украинские семьи с детьми также могут претендовать на ряд дополнительных выплат:
- Пособие на детей. Его размер зависит от возраста ребенка: 471 евро — для детей 14–17 лет, 390 евро — для детей 6–13 лет и 357 евро — для детей до шести лет.
- Kindergeld — по 259 евро ежемесячно на каждого ребенка.
- Kinderzuschlag — доплата работающим родителям в размере до 297 евро на ребенка.
- Государственные алименты — от 227 до 394 евро, если один из родителей не платит алименты.
Кроме того, дети могут бесплатно получать школьные принадлежности, питание, участвовать в экскурсиях и кружках за счет государства.
Беременным женщинам могут выплачивать около 95 евро ежемесячно, а также единовременное пособие от 500 до 1 000 евро на приобретение вещей для новорожденного.
После рождения ребенка родители могут оформить Elterngeld, минимальный размер которого составляет 300 евро в месяц.
Для украинцев, официально работавших в Германии, предусмотрены отдельные виды финансовой поддержки. В частности:
- пособие по безработице ALG I — 60% прежнего заработка или 67%, если есть дети;
- жилищная субсидия (Wohngeld) — для тех, чей доход недостаточен для оплаты аренды.
При этом законодательство не позволяет одновременно получать социальную помощь и Wohngeld.
Люди, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить Pflegegeld. Размер этой помощи зависит от степени потребности в уходе и составляет от 347 до 990 евро в месяц.
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