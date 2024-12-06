Возобновление полетов в Украине — возможно ли открыть аэропорты во время войны

Самолет в аэропорту Львова. Фото из соцсетей

Возобновить работу гражданской авиации в Украине в условиях полномасштабной войны с Россией практически нереально. Учитывая, что баллистические ракеты врага долетают до целей в считанные минуты, компании просто не будут успевать обслуживать воздушные суда.

Об этом сказал в интервью изданию ЦТС главный исполнительный директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

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"Летать в условиях, когда баллистика долетает до Львова всего за несколько минут, — малореально. За такое короткое время невозможно ни обслужить самолет, ни подготовить посадку или высадку пассажиров, ни даже взлететь", — рассказал он.

Еще одна проблема, которая помешает гражданским полетам, — страхование. У страховщиков отсутствует четкий ответ относительно того, готовы ли они страховать пассажирские или грузовые перевозки в Украине.

"Мы также будем рассматривать экономическую целесообразность таких полетов, ведь стоимость страхования самолетов может оказать существенное влияние на себестоимость рейсов", — отметил Красножон.

Он добавил, что для возобновления авиаперелетов нужна четкая процедура, которая позволила бы не подвергать персонал авиакомпаний опасности.

О чем еще следует знать

В последний раз о возможности возобновить гражданские перелеты в Украине говорили во время Киевского международного экономического форума. Тогда старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон сказал, что в январе 2025 года авиаперелеты будут выполнять пять или шесть компаний. Ради этого украинские власти могут возобновить работу аэропорта во Львове.

Напомним, в ноябре в Государственной авиационной службе сообщили, что подробно изучают вопрос об открытии воздушного пространства в условиях войны. В настоящее время идет анализ возможных рисков и угроз, которые могут помешать возобновлению авиационного сообщения.

Также мы рассказывали, что 22 октября украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили выполнять чартерные рейсы на территории Евросоюза.