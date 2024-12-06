Відновлення польотів в Україні — чи можливо відкрити аеропорти під час війни

Літак в аеропорту Львова. Фото із соцмереж

Відновити роботу цивільної авіації в Україні в умовах повномасштабної війни з Росією практично нереально. Зважаючи на те, що балістичні ракети ворога долітають до цілей за лічені хвилини, компанії просто не встигатимуть обслуговувати повітряні судна.

Про це сказав в інтерв’ю виданню ЦТС головний виконавчий директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

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"Літати в умовах, коли балістика долітає до Львова лише за кілька хвилин, — малореально. За такий короткий час неможливо ні обслужити літак, ні підготувати посадку чи висадку пасажирів, ні навіть злетіти", — розповів він.

Ще одна проблема, яка стане на заваді цивільним польотам — страхування. У страховиків наразі відсутня чітка відповідь щодо того, чи готові вони страхувати пасажирські або вантажні перевезення в Україні.

"Ми також будемо розглядати економічну доцільність таких польотів, адже вартість страхування літаків може суттєво вплинути на собівартість рейсів", — зауважив Красножон.

Він додав, що для відновлення авіаперельотів потрібна чітка процедура, яка б дозволила не наражати персонал авіакомпаній на небезпеку.

Про що ще варто знати

Востаннє про можливість відновити цивільні польоти в Україні говорили під час Київського міжнародного економічного форуму. Тоді старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон сказав, що у січні 2025 року авіаперельоти виконуватимуть, можливо, п’ять чи шість компаній. Задля цього українська влада може відновити роботу аеропорту у Львові.

Нагадаємо, у листопаді у Державній авіаційній службі повідомили, що детально вивчають питання щодо відкриття повітряного простору в умовах війни. Наразі триває аналіз можливих ризиків і загроз, які можуть завадити відновленню авіаційного сполучення.

Також ми розповідали, що 22 жовтня українській авіакомпанії Supernova Airlines дозволили виконувати чартерні рейси на території Євросоюзу.