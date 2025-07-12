Трамп недоволен Путиным — усилят ли США санкции против РФ

Дональд Трамп. Фото: коллаж Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен результатами своего последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер не видит со стороны главы Кремля готовности прекратить войну в Украине.

Новини.LIVE выясняли, приведет ли разочарование Трампа в Путине к введению новых санкций со стороны США.

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Заявления Трампа в отношении России и российского президента вряд ли приведут к каким-то конкретным экономическим санкциям, считает политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, президент США к этому пока еще не готов.

"Я на самом деле не очень верю, что Трамп каким-то образом усилит экономические санкции, он просто к этому не готов. Для усиления санкций надо иметь определенный план, стратегию. Ее на сегодня у президента США нет. Он за все время пребывания у власти и общении с Путиным эту стратегию так и не выработал", — отметил политолог в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

В свою очередь, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф вообще выступает за снятие энергетических санкций с Москвы. Кроме того, отметил экономист, с российских компаний уже частично сняты санкции в сфере атомной энергетики. Поэтому прогнозировать, что Трамп осуществит какие-то радикальные шаги в отношении Кремля — рано.

"Я бы на сегодняшний момент был бы очень осторожен в прогнозах относительно того, что Трамп начнет очень сильно давить на Россию. Пока, я думаю, он и дальше будет находиться в розовых очках. Хотя есть тот факт, что в начале следующей недели начнется работа по законопроекту Линдси Грэма, который согласован в Сенате США", — рассказал Пендзин журналистке.

Он также отметил, что это уже является, так сказать, первой ласточкой, что Трамп может "пригрозить пальчиком" и публично сказать, что готов привлечь какие-то силовые методы для принуждения Путина к мирным переговорам.

Что получит Украина

Игорь Рейтерович убежден, что президент США как минимум до осени не будет совершать каких-то резких шагов в отношении Путина. Однако это не помешает ему принять ряд кардинальных решений по Украине.

"С одной стороны, хорошо, что у Трампа глаза открываются, а с другой — это вряд ли сейчас приведет к какому-то давлению на Россию. Максимум, что мы можем получить — возобновление поставок оружия, разрешение на покупку оружия или передачи нам американского оружия европейскими странами", — добавил политолог.

Действительно ли меняется позиция Трампа

Ответы экспертов — гостей эфира Новини.LIVE — на этот и другие вопросы собрал редактор-аналитик Александр Ильющенков.

Так, исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Трамп часто действует на эмоциях.

"Это правило маятника. Оно вот так колеблется: от откровенного сопротивления и остановки до заявлений по поводу большой любви. По сути, этот человек очень эмоциональный. И на эмоциях он может наговорить много, от чего потом будет достаточно четко отмежевываться", — говорит эксперт.

По мнению политолога Олега Саакяна, американский лидер сейчас находится в так называемой "суперпозиции", но это не продлится долго.

Сейчас, считает эксперт, выглядит все так, что Трамп реагирует на изменение настроений в США, спадание шока от Ближнего Востока, который отвлек внимание. То есть это больше реагирование на ситуацию и следствие усилий европейской и украинской дипломатии.

В то же время военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда напоминает, что США были и есть стратегическими партнерами Украины.

"Здесь есть объективная ситуация, объективная история. Я всегда так считал и буду считать в дальнейшем, что США были нашими стратегическими союзниками, партнерами, и той страной, которая помогает нам не только финансово, но и оружием. То есть, союзник, который является наиболее для нас стратегическим во время этой полномасштабной войны", — говорит он.

Майор ВСУ также подчеркнул, что без того вооружения, которое имеют США на текущий момент, выиграть эту войну, устоять перед российской агрессией Украине будет весьма сложно.

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