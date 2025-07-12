Трамп незадоволений Путіним — чи посилять США санкції проти РФ

Дональд Трамп. Фото: колаж Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений результатами своєї останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Американський лідер не бачить з боку глави Кремля готовності припинити війну в Україні.

Новини.LIVE з'ясовували, чи призведе розчарування Трампа у Путіні до введення нових санкцій з боку США.

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Трамп не готовий вводити санкції проти Росії

Заяви Трампа щодо Росії та російського президента навряд чи призведуть до якихось конкретних економічних санкцій, вважає політолог Ігор Рейтерович. На його думку, президент США до цього поки ще не готовий.

"Я насправді не надто вірю, що Трамп якимось чином посилить економічні санкції, він просто до цього не готовий. Для посилення санкцій треба мати певний план, стратегію. Її на сьогодні у президента США немає. Він за весь час перебування при владі та спілкуванні з Путіним цю стратегію так і не виробив", — зазначив політолог у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Своєю чергою, економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що спецпосланник Білого дому Стів Віткофф взагалі виступає за зняття енергетичних санкцій з Москви. Крім того, наголосив економіст, з російських компаній вже частково зняті санкції у сфері атомної енергетики. Тому прогнозувати, що Трамп здійснить якісь радикальні кроки щодо Кремля — зарано.

"Я б на сьогоднішній момент був би дуже обережний у прогнозах щодо того, що Трамп почне дуже сильно тиснути на Росію. Поки що, я думаю, він і далі перебуватиме в рожевих окулярах. Хоча є той факт, що на початку наступного тижня розпочнеться робота по законопроєкту Ліндсі Грема, який погоджений у Сенаті США", — розповів Пендзин журналістці.

Він також зазначив, що це вже є, так би мовити, першою ластівкою того, що Трамп може "пригрозити пальчиком" і публічно сказати, що готовий залучити якісь силові методи для примушення Путіна до мирних перемовин.

Що отримає Україна

Ігор Рейтерович переконаний, що президент США щонайменше до осені не буде вчиняти якихось різких кроків щодо Путіна. Однак це не завадить йому прийняти низку кардинальних рішень щодо України.

"З одного боку, добре, що у Трампа очі відкриваються, а з іншого — це навряд чи зараз призведе до якогось тиску на Росію. Максимум, що ми можемо отримати — відновлення постачання зброї, дозвіл на купівлю зброї або передачі нам американської зброї європейськими країнами", — додав політолог.

Чи насправді змінюється позиція Трампа

Відповіді експертів — гостей етеру Новини.LIVE — на це та інші питання зібрав редактор-аналітик Олександр Ільющенков.

Так, виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Трамп часто діє на емоціях.

"Це правило маятника. Воно ось так коливається: від відвертого спротиву і зупинки до заяв з приводу великої любові. По суті, ця людина є дуже емоційною. І на емоціях вона може наговорити багато, від чого потім буде достатньо чітко відмежовуватися", — говорить експерт.

На думку політолога Олега Саакяна, американський лідер зараз знаходиться у так званій "суперпозиції", але це не триватиме довго.

Наразі, вважає експерт, виглядає все так, що Трамп реагує на зміну настроїв в США, спадання шоку від Близького Сходу, який відвернув увагу. Тобто це більше реагування на ситуацію і наслідок зусиль європейської та української дипломатії.

Водночас військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда нагадує, що США були і є стратегічними партнерами України.

"Тут є об'єктивна ситуація, об'єктивна історія. Я завжди так вважав і вважатиму надалі, що США були нашими стратегічними союзниками, партнерами, і тією країною, яка допомагає нам не лише фінансово, але й зброєю. Тобто союзник, який є найбільш для нас стратегічним під час цієї повномасштабної війни", — говорить він.

Майор ЗСУ також наголосив, що без того озброєння, що мають США на поточний момент, виграти цю війну, встояти перед російською агресією Україні буде вельми складно.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про постачання оборонного озброєння Україні.

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