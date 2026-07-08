Поддержка людей с III группой инвалидности: перечень льгот в июле 2026 года

Человек достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В июле 2026 года украинцы, имеющие III группу инвалидности, могут пользоваться рядом государственных льгот и социальных гарантий. Однако их перечень не так широк, как для людей с I или II группой инвалидности. Кроме того, некоторые виды помощи предоставляются в зависимости от доходов человека, его состояния здоровья и других жизненных обстоятельств.

О том, на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

На какие льготы имеют право люди с III группой инвалидности

В 2026 году граждане, которым была официально установлена III группа инвалидности, имеют право на дополнительную поддержку со стороны государства. Среди основных преимуществ можно выделить следующие льготы:

Бесплатные лекарства и путевки в санаторий

Если человек получает пенсию или государственную социальную помощь, размер которой не превышает минимальную пенсию, он может бесплатно получать лекарства по рецепту врача в ходе амбулаторного лечения. Кроме того, при наличии медицинских показаний можно рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий.

Льготы на проезд

Для людей с III группой инвалидности действует 50% скидка на поездки внутренними авиарейсами, поездами, автобусами и речным транспортом в период с 1 октября по 15 мая. Что касается городского транспорта, то льготы в первую очередь гарантируются людям с I и II группами инвалидности. Для III группы льготы могут вводиться местными органами власти.

Средства реабилитации и социальная поддержка

Люди с инвалидностью имеют право на получение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой. Это могут быть протезы, ортопедические изделия, колесные кресла, слуховые аппараты и другие необходимые средства. Также при необходимости можно воспользоваться социальными услугами и другими видами государственной поддержки.

Право на работу и обучение

Государство гарантирует людям с инвалидностью возможность работать с учётом их состояния здоровья. Работодатели должны создавать надлежащие условия труда и обеспечивать равные возможности при трудоустройстве.

Кроме того, абитуриенты с инвалидностью могут поступать в высшие и профессионально-технические учебные заведения по специальным квотам, если успешно сдадут вступительные экзамены. Во время обучения они не теряют права на государственную социальную помощь.

Что ещё государство гарантирует людям с III группой инвалидности

В 2026 году выплаты людям с III группой инвалидности составляют 50 % от пенсии по возрасту, которая рассчитывается в соответствии с действующим законодательством. Однако минимальная сумма не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это — 2 595 гривен.

Также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие III группу инвалидности, могут пересекать государственную границу во время военного положения, если у них есть документы, подтверждающие право на выезд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине люди с инвалидностью, которые из-за болезни, травмы или врождённых проблем со здоровьем утратили возможность работать, могут получать пенсию от государства. Её сумма зависит от группы инвалидности, страхового стажа и других факторов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году размер выплат для людей с I, II и III группами инвалидности различается, но отдельным категориям граждан государство гарантирует повышенную минимальную пенсию. Её сумма не может быть меньше 10 тыс. грн.