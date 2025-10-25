Льготные кредиты 5-7-9 — Гетманцев рассекретил, что изменится с ноября

Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине распространили действие государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" на все прифронтовые территории, включая зоны ведения активных боевых действий. Плюс расширилась поддержка фермеров, ведь теперь они могут продлить срок льготного кредитования.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Нововведения для аграриев

Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства", которым расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Документом предусмотрено предоставление доступа предпринимателям из прифронтовых регионов к рефинансированию действующих кредитов на льготных условиях до конца 2027 года.

Нововведение коснется непосредственно аграриев, которые ведут деятельность на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы. В то же время Даниил Гетманцев отметил, что хотя решение является важным для бизнеса, нужно прежде всего разработать специальные портфельные гарантии.

"Бизнесу надо дать гарантии в рамках программы. Потому что сейчас есть проблемы с тем, что предприниматели вообще не могут взять кредит. Им не дают займы, ведь они не имеют соответствующего обеспечения, а то имущество, что есть, банки считают неликвидным. Поэтому в рамках коммерческого кредитования потребности удовлетворить трудно", — уточнил спикер.

Однако глава профильного комитета добавил, что совместно с правительством нужно согласовать конкретные действия для улучшения ситуации. Некоторые наработки скоро введут: уже с ноября 2025 года верхний предел в 200 000 грн будет отменен, то есть кредитные суммы увеличатся.

Отметим, право на применение льготной процентной ставки получили предприниматели, которые работают на территориях, отнесенных к зоне высокого военного риска непосредственно после заключения кредитного договора. Для бизнеса на прифронтовых территориях ставка равна 3%, для других регионов — 15% на операционные цели, 7% — на инвестиционные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинки до 16 ноября 2025 года могут подать заявки на грантовую программу Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Баффета. Фермеры получат гранты от 3 до 7 тыс. долларов на развитие агробизнеса.

Также мы писали, что в октябре самозанятые украинцы и предприниматели из Одесской области могут получить от 1 до 5 тыс. долларов от Mercy Corps. Гранты предоставляют ВПЛ и уязвимым общинам для развития бизнеса.