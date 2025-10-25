Відео
Україна
Пільгові кредити для бізнесу — Гетманцев розповів, що зміниться

Пільгові кредити для бізнесу — Гетманцев розповів, що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 09:04
Пільгові кредити 5-7-9 — Гетманцев розсекретив, що зміниться з листопада
Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні розповсюдили дію державної програми "Доступні кредити 5-7-9" на всі прифронтові території, включно з зонами ведення активних бойових дій. Плюс розширилася підтримка фермерів, адже тепер вони можуть продовжити строк пільгового кредитування.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Нововведення для аграріїв

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва", якою розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Документом передбачено надання доступу підприємцям із прифронтових регіонів до рефінансування чинних кредитів на пільгових умовах до кінця 2027 року.

Нововведення торкнеться безпосередньо аграріїв, які ведуть діяльність на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Водночас Данило Гетманцев зауважив, що хоча рішення є важливим для бізнесу, потрібно насамперед розробити спеціальні портфельні гарантії.

"Бізнесу треба дати гарантії у межах програми. Бо зараз є проблеми з тим, що підприємці взагалі не можуть взяти кредит. Їм не дають позики, бо вони не мають відповідного забезпечення, а те майно, яке є, банки вважають неліквідними. Тому в межах комерційного кредитування потреби задовольнити важко", — уточнив спікер.

 

Однак голова профільного комітету додав, що спільно з урядом потрібно узгодити конкретні дії для покращення ситуації. Деякі напрацювання скоро запровадять: вже з листопада 2025 року верхня межа у 200 000 грн буде скасована, тобто кредитні суми збільшаться.

Зауважимо, право на застосування пільгової відсоткової ставки отримали підприємці, які працюють на територіях, віднесених до зони високого воєнного ризику безпосередньо після укладення кредитного договору. Для бізнесу на прифронтових територіях ставка дорівнює 3%, для інших регіонів — 15% на операційні цілі, 7% — на інвестиційні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українки до 16 листопада 2025 року можуть подати заявки на грантову програму Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Баффета. Фермерки отримають гранти від 3 до 7 тис. доларів на розвиток агробізнесу.

Також ми писали, що в жовтні самозайняті українці та мікропідприємці з Одеської області можуть отримати від 1 до 5 тис. доларів від Mercy Corps. Гранти надають ВПО та вразливим громадам для розвитку бізнесу.

кредити Данило Гетманцев фермери бізнес аграрії
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
