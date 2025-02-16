Льготы для людей с инвалидностью — какую поддержку будет оказывать государство в марте 2025

Льготы для людей с инвалидностью — на что рассчитывать в марте
Граждане Украины, которым была установлена группа инвалидности, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Льготы распространяются на ключевые аспекты жизни человека, помогая уменьшить расходы на медицину, транспорт и образование.
О том, какие льготы будут предоставлять людям с инвалидностью в марте 2025 года, сообщили на сайте Ровенской облгосадминистрации.
Какие льготы будет предоставлять государство в марте
В 2025 году, согласно положениям Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", для людей с инвалидностью предусмотрены следующие льготы:
- Скидка на лекарства: граждане с инвалидностью I и II групп могут приобрести лекарства с 50% скидкой по рецепту врача.
- Бесплатные санаторные путевки: люди и дети с инвалидностью, при наличии медицинских показаний, имеют право на бесплатные путевки в санатории и курорты.
- Бесплатные лекарства: люди с инвалидностью, которые получают пенсию или государственную помощь в размере минимальной пенсии, а также дети с инвалидностью имеют право на бесплатное получение лекарств по рецепту врача при амбулаторном лечении.
- Приоритетное обслуживание: люди с инвалидностью I и II групп имеют приоритетное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также во всех учреждениях, которые предоставляют услуги населению.
Также люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и одно сопровождающее лицо имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) по удостоверению или с электронным билетом.
А в период с 1 октября по 15 мая лица с инвалидностью и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой на проезд воздушным, железнодорожным, речным и автомобильным транспортом на внутренних маршрутах.
Ранее мы писали, что граждане с инвалидностью II группы могут обеспечивать собственные базовые потребности, однако не имеют возможности работать в обычных условиях. В Украине предусмотрен ряд социальных льгот для этой категории людей.
Также мы рассказывали, что размер выплат для лиц с инвалидностью определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Сумма пенсии для людей с III группой инвалидности зависит от ряда обстоятельств и индивидуальных факторов.
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