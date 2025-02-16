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Льготы для людей с инвалидностью — на что рассчитывать в марте

16 февраля 2025 18:37
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для людей с инвалидностью — какую поддержку будет оказывать государство в марте 2025
Человек с инвалидностью. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане Украины, которым была установлена группа инвалидности, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Льготы распространяются на ключевые аспекты жизни человека, помогая уменьшить расходы на медицину, транспорт и образование.

О том, какие льготы будут предоставлять людям с инвалидностью в марте 2025 года, сообщили на сайте Ровенской облгосадминистрации.

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В 2025 году, согласно положениям Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", для людей с инвалидностью предусмотрены следующие льготы:

  1. Скидка на лекарства: граждане с инвалидностью I и II групп могут приобрести лекарства с 50% скидкой по рецепту врача.
  2. Бесплатные санаторные путевки: люди и дети с инвалидностью, при наличии медицинских показаний, имеют право на бесплатные путевки в санатории и курорты.
  3. Бесплатные лекарства: люди с инвалидностью, которые получают пенсию или государственную помощь в размере минимальной пенсии, а также дети с инвалидностью имеют право на бесплатное получение лекарств по рецепту врача при амбулаторном лечении.
  4. Приоритетное обслуживание: люди с инвалидностью I и II групп имеют приоритетное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также во всех учреждениях, которые предоставляют услуги населению.

Также люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и одно сопровождающее лицо имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) по удостоверению или с электронным билетом.

А в период с 1 октября по 15 мая лица с инвалидностью и их сопровождающие могут пользоваться 50% скидкой на проезд воздушным, железнодорожным, речным и автомобильным транспортом на внутренних маршрутах.

Ранее мы писали, что граждане с инвалидностью II группы могут обеспечивать собственные базовые потребности, однако не имеют возможности работать в обычных условиях. В Украине предусмотрен ряд социальных льгот для этой категории людей.

Также мы рассказывали, что размер выплат для лиц с инвалидностью определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Сумма пенсии для людей с III группой инвалидности зависит от ряда обстоятельств и индивидуальных факторов.

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