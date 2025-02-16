Пільги для людей з інвалідністю — яку підтримку надаватиме держава в березні 2025

Людина з інвалідністю. Фото: Pexels

Громадяни України, яким було встановлено групу інвалідності, можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Пільги поширюються на ключові аспекти життя людини, допомагаючи зменшити витрати на медицину, транспорт та освіту.

Про те, які пільги надаватимуть людям з інвалідністю в березні 2025 року, повідомили на сайті Рівенської облдержадміністрації.

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Які пільги надаватиме держава в березні

У 2025 році, згідно з положеннями Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", для людей з інвалідністю передбачено такі пільги:

Знижка на ліки: громадяни з інвалідністю I та II груп можуть придбати ліки з 50% знижкою за рецептом лікаря. Безплатні санаторні путівки: люди та діти з інвалідністю, за наявності медичних показань, мають право на безплатні путівки до санаторіїв та курортів. Безплатні ліки: люди з інвалідністю, які отримують пенсію або державну допомогу у розмірі мінімальної пенсії, а також діти з інвалідністю мають право на безоплатне отримання ліків за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні. Пріоритетне обслуговування: люди з інвалідністю I та II груп мають пріоритетне обслуговування у касах міського та міжміського транспорту, а також у всіх установах, які надають послуги населенню.

Також люди з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю та одна супроводжуюча особа мають право на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі) за посвідченням або з електронним квитком.

А у період з 1 жовтня по 15 травня особи з інвалідністю та їх супроводжуючі можуть користуватися 50% знижкою на проїзд повітряним, залізничним, річковим та автомобільним транспортом на внутрішніх маршрутах.

Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю II групи можуть забезпечувати власні базові потреби, проте не мають змоги працювати у звичайних умовах. В Україні передбачено низку соціальних пільг для цієї категорії людей.

Також ми розповідали, що розмір виплат для осіб з інвалідністю визначається на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Сума пенсії для людей з III групою інвалідності залежить від ряду обставин та індивідуальних факторів.