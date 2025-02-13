Скидки для жен УБД — какие льготы будут доступны в марте 2025 года

Военный обнимает жену. Фото: УНИАН

Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, а также их семьи имеют право на ряд государственных льгот, которые охватывают различные аспекты жизни. Для их оформления в марте необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Это можно сделать после того, когда военный официально получит статус УБД.

Перечень льгот, которые могут получить жены и дети УБД в марте 2025 года, можно найти в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и социальных гарантиях их защиты".

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Льготы для семей участников боевых действий со статусом УБД гарантируются законодательством Украины. Удостоверение УБД дает право на следующие коммунальные льготы:

Скидка 75% на оплату за жилье. 75% скидка на топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления. Скидка 75% на оплату коммунальных услуг (газ, электричество и т.д.). Для лиц с инвалидностью — 100% скидка. При расчете стоимости отопления для каждого постоянно проживающего лица предоставляется скидка на 21 кв. м отапливаемой площади и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют право на удвоенную площадь для отопления — 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Заявку на получение льготы могут подать не только защитники, но и члены семьи участника боевых действий.

Какие льготы имеют дети УБД

Льготы для детей военнослужащих со статусом УБД включают:

Оздоровление и отдых. Первоочередное зачисление детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения, а также в детские оздоровительные лагеря по месту жительства семьи. Перевод на бюджетную форму обучения в высших учебных заведениях и профессионально-технических училищах. Студенты, обучающиеся на дневной форме, могут получать бесплатное или льготное проживание в общежитиях. Дети участников боевых действий, не имеющие задолженности, могут получать социальную стипендию.

Льготы не предоставляются защитникам или их представителям автоматически, для оформления льгот нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это могут сделать сами военные или их родственники при условии, что они уже получили официальный статус УБД.

Ранее мы писали, что участники боевых действий (УБД) в 2025 году могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако иногда перевозчики отказываются предоставлять эту льготу.

Также мы рассказывали, что военнослужащие, получившие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на дополнительные льготы от государства. В частности, они могут оформить скидки на оплату коммунальных услуг, таких как газ и электричество.