Знижки для дружин УБД — які пільги будуть доступні у березні 2025

Військовий обіймає дружину. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, а також їхні родини мають право на низку державних пільг, які охоплюють різні аспекти життя. Для їх оформлення у березні необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Це можна зробити після того, коли військовий офіційно отримає статус УБД.

Перелік пільг, які можуть отримати дружини та діти УБД в березні 2025 року, можна знайти в Законі України "Про статус ветеранів війни та соціальні гарантії їхнього захисту".

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Пільги для родин учасників бойових дій зі статусом УБД гарантуються законодавством України. Посвідчення УБД дає право на такі комунальні пільги:

Знижка 75% на оплату за житло. 75% знижка на паливо для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення. Знижка 75% на оплату комунальних послуг (газ, електрика тощо). Для осіб з інвалідністю — 100% знижка. При розрахунку вартості опалення для кожної особи, що постійно проживає, надається знижка на 21 кв. м опалювальної площі та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Родини, що складаються лише з непрацездатних осіб, мають право на подвоєну площу для опалення — 42 кв. м на особу і 21 кв. м на сім'ю.

Заявку на отримання пільги можуть подати не лише захисники, а й члени родини учасника бойових дій.

Які пільги мають діти УБД

Пільги для дітей військовослужбовців зі статусом УБД включають:

Оздоровлення та відпочинок. Першочергове зарахування дітей до загальноосвітніх та дошкільних установ, а також до дитячих оздоровчих таборів за місцем проживання родини. Переведення на бюджетну форму навчання у вищих навчальних закладах та професійно-технічних училищах. Студенти, які навчаються на денній формі, можуть отримувати безплатне або пільгове проживання у гуртожитках. Діти учасників бойових дій, що не мають заборгованості, можуть отримувати соціальну стипендію.

Пільги не надаються захисникам або їх представникам автоматично, для оформлення пільг потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можуть зробити самі військові або їхні родичі за умови, що вони вже отримали офіційний статус УБД.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій (УБД) у 2025 році можуть безплатно користуватись громадським транспортом. Однак інколи перевізники відмовляються надавати цю пільгу.

Також ми розповідали, що військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій (УБД), мають право на додаткові пільги від держави. Зокрема, вони можуть оформити знижки на оплату комунальних послуг, таких як газ та електрика.