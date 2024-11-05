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Подготовка к зиме — что нужно купить украинцам уже сейчас

5 ноября 2024 11:12
Елизавета Супивская - редактор
Как подготовиться к зиме – что купить на случай отключения света
Украинцам рекомендуют запасаться овощами на зиму. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Зима приближается, а с ней — потенциальные проблемы для украинцев из-за атак российских оккупантов. Полномасштабная война, которая длится несколько лет,  научила наших граждан тщательно готовиться к холодному времени года, действуя на опережение. Ибо нет гарантий, что зимой не повторятся регулярные ракетно-дроновые обстрелы объектов инфраструктуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими товарами стоит запастись с осени, чтобы зимой чувствовать себя увереннее.

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Не помешает сделать запас продуктов питания на случай отключений света. Как мы знаем, не все магазины способны обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии, поэтому рано закрываются и не принимают банковские карты для расчета. Лучше заполнить кладовку продуктами, которые быстро не портятся, в частности:

  • бакалеей (макаронные изделия, мука, сахар, растительное масло);
  • консервами (домашними и магазинными);
  • овощами, которым не нужен холодильник для хранения (картофель, лук, морковь, свекла);
  • кофе и чаем, печеньем;
  • пищей быстрого приготовления;
  • снеками и сухофруктами (по желанию).

Также не забудьте про запас питьевой и технической воды. Конечно, если у вас есть домашние любимцы, закупите для них сухой корм.

Бытовые вещи на зиму

Не продуктами едиными нужно запасаться, готовясь к зиме. Первое место по важности делят приборы для обогрева, теплая одежда и одеяла, альтернативные источники питания. Худший сценарий для украинцев — регулярные отключения света, перебои с теплоснабжением. Поэтому необходимо обезопасить себя от потенциального холода в жилище.

Купите повербанк с быстрой зарядкой, дабы не терять мобильную связь. Плюс не помешает приобрести блок бесперебойного питания на случай блэкаута, хотя это дорогое удовольствие. Как альтернатива — запаситесь свечами, фонариками, батарейками, лампочками. Это поможет на время, пока специалисты будут ремонтировать сеть.

А еще советуем иметь домашнюю аптечку с лекарством первой необходимости. Обязательно приобретите противовирусные, обезболивающие и успокаивающие средства, при необходимости — противоаллергические. Плюс добавьте в аптечку бинты, антисептик, йод, перекись водорода, вату.

Напомним, в эфире Ранок.LIVE 5 ноября эксперты обсудили возможные сценарии развития событий в Украине зимой. Ведь подготовка к сезону началась давно.

Также мы писали, что Украине прогнозируют тяжелую зиму из-за угрозы дефицита электроэнергии. Если россияне будут бить по атомным электростанциям, отсутствие света может длиться от 8 до 20 часов.

свет продукты электроэнергия блэкаут товары зима

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