Как подготовиться к зиме – что купить на случай отключения света

Украинцам рекомендуют запасаться овощами на зиму. Фото: УНИАН

Зима приближается, а с ней — потенциальные проблемы для украинцев из-за атак российских оккупантов. Полномасштабная война, которая длится несколько лет, научила наших граждан тщательно готовиться к холодному времени года, действуя на опережение. Ибо нет гарантий, что зимой не повторятся регулярные ракетно-дроновые обстрелы объектов инфраструктуры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими товарами стоит запастись с осени, чтобы зимой чувствовать себя увереннее.

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Как украинцам подготовиться к зиме

Не помешает сделать запас продуктов питания на случай отключений света. Как мы знаем, не все магазины способны обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии, поэтому рано закрываются и не принимают банковские карты для расчета. Лучше заполнить кладовку продуктами, которые быстро не портятся, в частности:

бакалеей (макаронные изделия, мука, сахар, растительное масло);

консервами (домашними и магазинными);

овощами, которым не нужен холодильник для хранения (картофель, лук, морковь, свекла);

кофе и чаем, печеньем;

пищей быстрого приготовления;

снеками и сухофруктами (по желанию).

Также не забудьте про запас питьевой и технической воды. Конечно, если у вас есть домашние любимцы, закупите для них сухой корм.

Бытовые вещи на зиму

Не продуктами едиными нужно запасаться, готовясь к зиме. Первое место по важности делят приборы для обогрева, теплая одежда и одеяла, альтернативные источники питания. Худший сценарий для украинцев — регулярные отключения света, перебои с теплоснабжением. Поэтому необходимо обезопасить себя от потенциального холода в жилище.

Купите повербанк с быстрой зарядкой, дабы не терять мобильную связь. Плюс не помешает приобрести блок бесперебойного питания на случай блэкаута, хотя это дорогое удовольствие. Как альтернатива — запаситесь свечами, фонариками, батарейками, лампочками. Это поможет на время, пока специалисты будут ремонтировать сеть.

А еще советуем иметь домашнюю аптечку с лекарством первой необходимости. Обязательно приобретите противовирусные, обезболивающие и успокаивающие средства, при необходимости — противоаллергические. Плюс добавьте в аптечку бинты, антисептик, йод, перекись водорода, вату.

Напомним, в эфире Ранок.LIVE 5 ноября эксперты обсудили возможные сценарии развития событий в Украине зимой. Ведь подготовка к сезону началась давно.

Также мы писали, что Украине прогнозируют тяжелую зиму из-за угрозы дефицита электроэнергии. Если россияне будут бить по атомным электростанциям, отсутствие света может длиться от 8 до 20 часов.