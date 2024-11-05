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Підготовка до зими — що треба купити українцям вже зараз

5 листопада 2024 11:12
Єлизавета Супівська - редактор
Як підготуватися до зими – що купити на випадок відключення світла
Українцям рекомендують запасатися овочами на зиму. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Зима наближається, а з нею — потенційні проблеми для українців через атаки російських окупантів. Кількарічна повномасштабна війна навчила наших громадян ретельно готуватися до холодної пори року, діючи на випередження. Бо немає гарантій, що взимку не повторяться регулярні ракетно-дронові обстріли об’єктів інфраструктури.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими товарами варто запастися з осені, аби взимку почувати себе впевненіше.

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Не завадить зробити запас харчових продуктів на випадок відключень світла. Як ми знаємо, не всі магазини здатні забезпечити безперебійне постачання електроенергії, тому рано закриваються і не приймають банківські картки для розрахунку. Краще заповнити комору продуктами, які швидко не псуються, зокрема:

  • бакалією (макаронні вироби, борошно, цукор, рослинна олія);
  • консервами (домашніми та магазинними);
  • овочами, яким не потрібен холодильник для зберігання (картопля, цибуля, морква, буряк);
  • кавою та чаєм, печивом;
  • їжею швидкого приготування;
  • снеками та сухофруктами (за бажанням).

Також не забудьте про запас питної та технічної води. Звісно, якщо маєте домашніх улюбленців, закупіть для них сухий корм.

Побутові речі на зиму

Не продуктами єдиними треба запасатися, готуючись до зими. Перше місце за важливістю ділять прилади для обігріву, теплий одяг і ковдри, альтернативні джерела живлення. Найгірший сценарій для українців — регулярні вимкнення світла, перебої з теплопостачанням. Тому необхідно убезпечити себе від потенційного холоду в житлі.

Купіть повербанк зі швидкою зарядкою, аби не втрачати мобільний зв’язок. Плюс не завадить придбати блок безперебійного живлення на випадок блекауту, хоча це дороге задоволення. Як альтернатива — запасіться свічками, ліхтариками, батарейками, лампочками. Це допоможе на деякий час, поки фахівці ремонтуватимуть мережу.

А ще рекомендуємо мати домашню аптечку з ліками першої потреби. Обов’язково придбайте противірусні, знеболювальні та заспокійливі засоби, за потреби — протиалергічні. Плюс покладіть в аптечку бинти, антисептик, йод, перекис водню, вату.

Нагадаємо, в ефірі Ранок.LIVE 5 листопада експерти обговорили можливі сценарії розвитку подій в Україні взимку. Адже підготовка до сезону розпочалася давно.

Також ми писали, що Україні прогнозують важку зиму через загрозу дефіциту електроенергії. Якщо росіяни битимуть по атомних електростанціях, відсутність світла може тривати від 8 до 20 годин.

світло продукти електроенергія блекаут товари зима

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