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Главная Экономика Пенсии полицейских — как назначают и почему могут отменить

Пенсии полицейских — как назначают и почему могут отменить

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:05
Пенсии работникам полиции — какие есть виды выплат и когда их могут отменить
Полицейский шеврон. Фото: УНИАН

Служба в правоохранительных органах предусматривает повышенный уровень ответственности, рисков и нагрузки. Соответственно, условия выхода на пенсию для полицейских являются специфическими.

Об особенностях назначения пенсий для полицейских и причинах отмены выплат рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Кому назначается пенсия

Пенсионное обеспечение работников полиции осуществляется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно документу, к структурным подразделениям полиции относятся:

  • криминальная полиция;
  • патрульная полиция;
  • органы досудебного расследования;
  • полиция охраны;
  • специальная полиция;
  • полиция особого назначения;
  • другие подразделения, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции или обеспечение ее функционирования, созданные по решению руководителя полиции по согласованию с Министром внутренних дел.

Время прохождения службы в полиции засчитывается:

  • в страховой стаж;
  • в стаж работы по специальности;
  • в выслугу лет;
  • в стаж государственной службы.

Должности, служба на которых засчитывается в выслугу лет, определены статьей 78 Закона Украины от 02.07.2015 № 580-VIII.

Какие виды пенсий предусмотрены для полицейских

В соответствии с законодательством, работники полиции, в зависимости от обстоятельств, могут получать три вида пенсионных выплат:

  1. Пенсия за выслугу лет. Назначается, если лицо уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и имеет выслугу 25 и более календарных лет. Или же если лицо на день увольнения со службы лицо достигло 45-летнего возраста, имеет страховой стаж не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — служба в полиции, органах внутренних дел или военная служба.
  2. Пенсия по инвалидности. Назначается, если работник полиции стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или защиты Родины, или же в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей, или заболевание связано с прохождением службы.
  3. Пенсия в случае потери кормильца. Назначается членам семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших вследствие увечья или заболевания, связанного с прохождением службы, или же погибших (умерших, пропавших без вести) в период службы или впоследствии, если смерть связана с полученными во время службы повреждениями или болезнью. Независимо от пребывания на иждивении, право на такую пенсию имеют нетрудоспособные дети и нетрудоспособные родители, жена (муж), которые потеряли основной источник средств к существованию.

Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначаются независимо от продолжительности службы.

Когда выплаты могут прекратить

Пенсии работникам полиции назначаются исключительно после увольнения со службы. Выплаты прекращаются в случае повторного поступления на службу. После повторного увольнения пенсия возобновляется с учетом общей выслуги лет на дату последнего увольнения.

Выплата пенсии не прекращается только в случаях, если лицо призвано на военную службу по контракту или принято на службу на должности полицейских в подразделения полиции особого назначения.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде Украины назвали категории граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение в более 10 тыс. грн.

Также узнавайте, на какие доплаты могут рассчитывать украинские пенсионеры в июле 2025 года.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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