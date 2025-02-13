Пенсии для людей с III группой инвалидности — какой минимальный размер выплат в 2025

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Сумма выплат для людей с инвалидностью базируется на прожиточном минимуме, установленном для лиц, утративших трудоспособность. Размер пенсий для граждан III группы инвалидности зависит от нескольких факторов.

О том, какие выплаты получают украинцы с III группой инвалидности в 2025 году, отмечается на платформе Enable Me.

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Какие пенсии получают люди с III группой инвалидности

Минимальные выплаты для людей III группы формируются на основе нескольких критериев, в частности факта занятости человека и времени установления инвалидности. По состоянию на 2025 год прожиточный минимум в Украине составляет:

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для нетрудоспособных лиц — 2 361 грн;

для детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Сумма пенсии для людей III группы инвалидности, если она была установлена с рождения, составляет 1 416,6 грн (60% прожиточного минимума).

Одинокие люди II и III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению ВКК, будут получать 1 770,75 грн, то есть 75% от прожиточного минимума.

Какую поддержку получают дети с инвалидностью в 2025 году

Дети с инвалидностью также имеют право на пенсионные выплаты, зависящие от их возраста и подгруппы:

ребенок до 6 лет, подгруппа А — 5 163 грн;

другой ребенок до 6 лет — 1 281,5 грн;

ребенок 6-18 лет, подгруппа А — 6 392 грн;

другой ребенок 6-18 лет — 1 598 грн.

Социальные выплаты назначаются автоматически, без необходимости обращаться в органы социальной защиты, а перерасчет осуществляется после обновления прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что реорганизация медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) никоим образом не повлияет на пенсионные выплаты для людей с инвалидностью. Граждане, которые уже получают пенсии по инвалидности, продолжат их получать без изменений. Размер социальных выплат, назначенных согласно действующему законодательству, пересматривать не планируют.

Также мы рассказывали, что люди со второй группой инвалидности могут обеспечивать собственные базовые потребности, однако труд в обычных условиях для них невозможен. Для этой категории граждан в Украине предусмотрено несколько льгот, однако для их получения необходимо иметь соответствующее удостоверение.