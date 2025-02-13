Пенсії для людей з III групою інвалідності — який мінімальний розмір виплат у 2025

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Сума виплат для людей з інвалідністю базується на прожитковому мінімумі, встановленому для осіб, які втратили працездатність. Розмір пенсій для громадян III групи інвалідності залежить від кількох факторів.

Про те, які виплати отримують українці з III групою інвалідності у 2025 році, зазначається на платформі Enable Me.

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Мінімальні виплати для людей III групи формуються на основі кількох критеріїв, зокрема факту зайнятості людини та часу встановлення інвалідності. Станом на 2025 рік прожитковий мінімум в Україні становить:

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для непрацездатних осіб — 2 361 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Сума пенсії для людей III групи інвалідності, якщо вона була встановлена з народження, становить 1 416,6 грн (60% прожиткового мінімуму).

Одинокі люди II та III групи, які потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК, отримуватимуть 1 770,75 грн, тобто 75% від прожиткового мінімуму.

Яку підтримку отримують діти з інвалідністю у 2025 році

Діти з інвалідністю також мають право на пенсійні виплати, що залежать від їхнього віку та підгрупи:

дитина до 6 років, підгрупа А — 5 163 грн;

інша дитина до 6 років — 1 281,5 грн;

дитина 6-18 років, підгрупа А — 6 392 грн;

інша дитина 6-18 років — 1 598 грн.

Соціальні виплати призначаються автоматично, без необхідності звертатися до органів соціального захисту, а перерахунок здійснюється після оновлення прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що реорганізація медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) жодним чином не вплине на пенсійні виплати для людей з інвалідністю. Громадяни, які вже отримують пенсії за інвалідністю, продовжать їх отримувати без змін. Розмір соціальних виплат, призначених згідно з чинним законодавством, переглядати не планують.

Також ми розповідали, що люди з другою групою інвалідності можуть забезпечувати власні базові потреби, проте праця в звичайних умовах для них неможлива. Для цієї категорії громадян в Україні передбачено кілька пільг, проте для їх отримання необхідно мати відповідне посвідчення.